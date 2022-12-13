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İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası Binance çalkantılı bir süreçten geçerken, şirketin CEO’su Changpeng Zhao’dan önemli açıklamalar geldi.

Kripto para piyasası henüz Terra (LUNA) ve FTX krizinin yarattığı kaos ortamından kurtulamamışken, Binance’a yönelik iddialar yatırımcıda endişe yarattı. Kara para aklama ve platformdaki sorunlar nedeniyle son günlerde gündemden düşmeyen Binance‘sın CEO’su bugün şu açıklamayı yaptı:

”USDC’de para çekme işlemlerinde artış gördük. Bununla birlikte, PAX/BUSD’den USDC’ye geçiş kanalı, New York’daki bir bankadan USD cinsinden geçilmesini gerektirir. Bankalar birkaç saat daha açık değil. Bankalar açılınca durumun düzelmesini bekliyoruz. Bunlar 1:1 dönüşümlerdir, marj veya kaldıraç içermez. Ayrıca gelecekte daha fazla likid takas kanalı oluşturmaya çalışacağız. Bu arada, BUSD ve USDT gibi stablecoin çekimlerini yapmaktan çekinmeyin.”