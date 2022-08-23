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Son Dakika: Binance Bu Altcoinde Komisyonu Sıfırladı!

İşlem ücreti sıfırlandı. Peki hangi altcoinin yatırımcıları sıfır işlem ücretiyle alım satım yapabilecek?
17:09
23 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kısa süre önce Bitcoin için işlem ücretlerini sıfırlayan Binance borsası yeni müjdeyi verdi. Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto borsası olan Binance, yeni bir altcoin de daha benzer bir kampanya başlattı. Özellikle ayı piyasasında düşüş yaşayan hacimler kripto paralardaki aşağı yönlü harekete ivme kazandırdı. Peki hangi kripto parada işlem ücreti kalktı?

Binance Müjdesi

Tüm kullanıcılar, ETH/BUSD paritesindeki işlemlerinde sıfır ücretten yararlanabilecek. Bu kampanya önümüzdeki ayın 26’sına kadar geçerli olacak. VIP kullanıcıların ilgili paritedeki işlemleri bu 1 aylık süreçte hacim hesaplamasından hariç tutulacak. Yaklaşan Merge sebebiyle Ethereum’a olan ilginin daha da artması bekleniyor. Daha önce Bitcoin için birçok paritede işlem ücretlerini sıfırlayan Binance, borsadaki hacimde ciddi artışlar görmüştü. Hacimdeki bu yükseliş BTC fiyatının da hızla yukarı tırmanmasına yardımcı oldu.

Binance, internet sitesi üzerinden müjdeyi paylaştı.

Benzer bir hacim artışı ve yükselişin ilerleyen günlerde Ethereum için yaşanması olasıdır. En büyük kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 21.500 doların üzerinde alıcı buluyor ve Ethereum nihayet 1.630 doların üzerinde ve güne yaklaşık %6 artışla devam ediyor.

Kripto Paralar Son Durum

Piyasaların toplam değeri 1,025 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin’in 21.500 dolar üzerine çıkmasıyla birlikte çok sayıda altcoin güne %10’u aşan kazançlarla devam ediyor. Ancak yine de son 7 günlük kayıplar Bitcoin için %9,48 ve Ethereum’da %12,5 seviyesindedir. Kral kripto paranın işlem hacmi bugün %18 oranında arttı ve 32,8 milyar dolara yükseldi. Ethereum hacmi ise şimdilik sadece %4 yükseldi.

Binance tarafından atılan bu adım, BUSD paritesinde Ethereum’a daha fazla ilgi getirebilir. Yıllardır beklenen PoS geçişi sebebiyle sıfırdan büyük bakiyeye sahip olan Ethereum cüzdanlarının sayısı hızla artıyor. Yatırımcılar orta vadede ETH için deflasyonist bir gelecek öngörüyor. Ancak tüm bu iyimserliğe rağmen Ethereum fiyatı 2.000 doların üzerinde kalıcı olamadı. FED tarafından yapılacak Eylül toplantısından önce daha fazla şahin açıklamanın gelmesi kısa vadede beklenen yükselişin yaşanmaması anlamına gelebilir.

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