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Kral kripto para birimi CFTC’nin ardından şimdi de ABD Adalet Bakanlığının radarında. Binance FUD gündemine fazlasıyla alışık. Peki ABD’nin amacı ne? Sorun Binance borsasının buna aracılık etmesinden daha büyük gibi görünüyor.

Binance Soruşturması

Son Bloomberg raporu konuya aşına 5 kişinin iddialarına dayandırılıyor. Buna göre Binance borsası Rusya’nın ABD yaptırımlarını delmesi konusundaki rolüyle ilgili soruşturuluyor. Adalet Bakanlığı, Binance Holdings Ltd. şirketinin Rusların ABD yaptırımlarını delmek ve borsa aracılığıyla varlık transferinin kolaylaştırılması konusunda inceleniyor. Eğer yaptırımlar ihlal edildiği tespit edilirse bu CFTC davasının ardından Binance için işleri daha da zorlaştırabilir.

Öte yandan dün Binance tarafından yayınlanan makalede kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konunda bugüne kadar yapılan işlerden bahsediliyordu. Binance oldukça büyük bir borsa ve Rusların savaş henüz başladığı dönemde kripto paraları kullanarak varlık transferi yaptığı biliniyor. Öte yandan aynı şeyi Ukrayna vatandaşları da yapıyordu. Burada tek sorun Rusya’nın ABD karşısında pozisyon alması. Onu suçlu yapan şey bu.

Binance ve ABD Savaşı

Bugüne kadar Binance birçok soruşturmayla karşı karşıya kaldı. Bugünlerde FTX çöküşü nedeniyle ABD’li kurumların kripto para yaklaşımı daha da negatif olduğu için sert tutum şiddetlendi. Hatta sırf bu yüzden Binance, ABD kolu üzerinden Voyager’ı satın almaktan bile vazgeçti. Fakat ABD’den yakasını kurtarabilmiş değil.

2022 başında Rusya, Ukrayna’ya saldırdıktan birkaç hafta sonra “Dubai’ye kaçan oligarklar” haberlerini okumaya başladık. Bu Rus (devlet destekli) zenginleri varlıklarını uluslararası kanallar engellendiği için kripto paralarla transfer etmişti. O dönem birçok isimsiz ihbarcı onların Dubai’de mülk edindiğinden bahsediyordu.

Peki tek sorun burada kripto paralar mı? Veya Binance borsasının Rus vatandaşlarına hizmet vermiş (olma ihtimali) olması mı? Dünyada en çirkin suçlar halen dolarla işleniyor ve Rus oligarkların dolar, altınla yaptıkları servet transferinin çok daha fazla olduğu biliniyor. Buradaki asıl sorun ABD’nin gelecekteki endişeleridir. ABD dünya genelinde birçok ülkeyle karşı karşıya ve elindeki yaptırım silahı en büyük güçlerinden biri. Bunun kripto paralarla delinmesi onun için ciddi bir risk oluşturuyor. Üstelik bugünlerde Rusya’nın kripto para ile uluslararası ticaret planları tartışılırken.

İran yıllardır ülkedeki şirketlerin kripto paralarla ticaret yapmasına izin veriyor. Bir sonraki aşamada Rusya’nın da İran gibi kripto ile ticareti desteklemesi ihtimaline karşın ABD şimdiden kripto para borsalarını “yaptırıma bulaşmış” varlıklardan izole etmeye çalıştığını göreceğiz.