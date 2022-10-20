Ayı piyasası devam ederken, sektörün liderlerinden biri olan Binance yeni ortaklıklara ve başarılara imza atmaya devam ediyor.

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Ayı piyasası devam ederken, sektörün liderlerinden biri olan Binance yeni ortaklıklara ve başarılara imza atmaya devam ediyor.

Binance, Güney Kıbrıs’ta İstediğini Aldı!

Binance bugün, Binance Kıbrıs Limited’e, Güney Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC) tarafından Kripto Varlık Hizmetleri Sağlayıcısı (CASP) olarak Sınıf 3 kaydı verildiğini duyurdu. Bu kayıt, Binance’in CySEC’in kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı (AML/CTF) kurallarının gerekliliklerine uygun olarak spot, saklama, yatırım ve kart hizmetleri de dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunmasına izin verecek.

Binance Kıbrıs Limited’e 20 Ekim 2022’de CySEC tarafından kayıt hakkı verildi. CySEC, geleneksel finans kurumlarına lisans vermenin yanı sıra, Kıbrıs’ta veya Kıbrıs’tan gerçekleştirilen kripto varlık operasyonları için kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı (AML/CFT) denetçisi konumunda. Kurum, kara para aklama ve Müşterinizi Tanıyın süreçlerini titizlikle değerlendiriyor. Binance‘ın kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao (CZ), şunları söyledi:

Binance, sektördeki en kapsamlı kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı uyum politikalarına sahip. Kıbrıs’ta elde ettiğimiz kayıt ve gösterdiğimiz çabaların tanınması bunun kanıtıdır. Kullanıcıları koruyan ve yeniliği teşvik eden etkili düzenlemeler, sektörümüzün sürekli büyümesi için büyük önem teşkil ediyor.

Avrupa Hedefi!

Bu karar, Binance’in Avrupa’daki düzenleyici çabalarında bir başka kilometre taşı olarak nitelendirilebilir. Binance, daha önce Fransa, İtalya ve İspanya’daki yerel kuruluşları için benzer izni almıştı Binance Avrupa Başkan Yardımcısı Martin Bruncko şunları ekledi:

Kıbrıs’ta kayıt, Avrupa’da büyümemiz için önemli bir adım ve bölgeye olan bağlılığımızın bir başka işareti. Kıbrıs’ta yerel ekibimizi kurmayı ve yerel kripto ekosisteminin geliştirilmesine yardımcı olmayı dört gözle bekliyoruz.

Binance, geçtiğimiz günlerde kurumsal ve VIP yatırımcıları piyasaya çekecek önemli bir adım attı. Binance, bu tür yatırımcıların vergi, denetim ve uyumluluk ihtiyaçlarını desteklemek için hesap özeti işlevi özelliğini güncellediğini söyledi. Bu karmaşık yükümlülüklerin basitleştirilmesi, daha fazla kurumsal ve VIP yatırımcının piyasaya girmesini teşvik edebilir. Binance bugün paylaştığı bir mesajda, kurumsal ve VIP yatırımcıların vergi, denetim ve uyumluluk ihtiyaçlarını basitleştirmek için önemli bir adım attığını duyurdu. Ayrıca, borsa kullanıcıları varlıklarının geçmiş verilerini web sitesinde görüntüleyebilir ve indirebilirler. Özellikler mobil sürümde mevcut değil. Uzmanlara göre, bu uygulama kurumsal ve VIP yatırımcıların vergi ve denetim raporlama yükümlülüklerini daha iyi yönetmelerine yardımcı olacak.