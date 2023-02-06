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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası Binance hali hazırda bir sorun yaşıyor. Yeni sızıntı can sıkabilir. Birçok yatırımcı Binance borsasını geniş ödeme seçeneklerine sahip olduğu için kullanıyor. Ancak son sızıntı haftalarda sürecek bir hizmet kesintisinden söz ediyor. Binance borsasında neler oluyor?

Binance Çekim Sorunu

Eğer Binance borsasından dolar hesabınıza 8 Şubat tarihinden sonra çekim yapmaya çalışırsanız muhtemelen başarısız olacaksınız. Binance çalışanlarına dayandırılan sızıntıya göre 100 bin dolarlık asgari çekim tutarı kaldırıldı ve 8 Şubattan itibaren USD hesaplarına çekim yapılamayacak. Bunun yeni anlaşma yapılana kadar birkaç hafta sürmesi bekleniyor. Silvergate Bank bu konuda Binance borsasının çözüm ortağıydı ancak ABD’li siyasilerin bankayı sıkıştırması sonucu kurum bu alandaki risklerini azaltmaya karar verdi.

8 Şubat tarihinden itibaren Binance USD hesaplarına para gönderen kullanıcılara bakiyeleri iade edilecek ve hesaplarına işlenemeyecek. Bu sorunun yakında çözülmesi için çalıştıklarını belirten Binance yetkilisi bu süreç tamamlanana kadar birkaç hafta USD işlemlerinin desteklenmeyeceğini söyledi.

Binance USD Gönderme

Eğer Binance hesabınıza USD transferi yapacaksanız 8 Şubat tarihi son gün gibi görünüyor. Bunun dışında kripto para transferleri ve diğer itibari para birimleriyle ilgili sorun görünmüyor. USD transferinin geçici olarak da olsa desteklenmiyor oluşu yabancı yatırımcıları borsaya para göndermesini sınırlandıracağı için ne denli sorunlar doğuracağı henüz bilinmiyor. Kullanıcılar problem çözülene kadar farklı borsalara USD transfer edip Binance borsasına USDT gibi stablecoinleri göndermesi bekleniyor.

FTX çöküşünün ardından ABD’li siyasilerin en fazla odaklandığı konu kripto çöküşünün geleneksel finans sistemine zarar verme ihtimaliydi. Bu doğrultuda ABD Bankacılık Düzenleme kuruluşları genel bir uyarı yayınlayarak ülkedeki finans kuruluşlarını aldıkları riskleri ölçmeleri için harekete geçmeye davet etti. Silvergate Bank kripto dostu yaklaşımı nedeniyle radara giren ilk banka oldu. İkinci sırada ise trilyon dolarlık varlık yönetim şirketi Fidelity vardı.