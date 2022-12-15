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Yazı hazırlandığı sırada CoinMarketCap sitesini kontrol eden yatırımcıları bir garipliği hemen fark edecekler. İsmi pek bilinmeyen bir altcoin aniden en büyük altıncı kripto para konumuna yükseldi ve bu durum yatırımcıları yanıltabilir. Hemen alım yapmadan önce yatırımcıların buradaki şeyin gerçek olmadığını bilmesi gerekir.

COCOS Coin

CoinMarketCap internet sitesindeki bir hatadan dolayı altcoinin dolaşım arzı olması gerekenin yaklaşık %42000 daha üzerinde görünüyor. Bu durum piyasa değerinin de aynı oranda gerçek dışı yazılmasına neden oluyor. CoinGecko üzerinden kontrol ettiğimizde de bu hatanın CMC özelinde olduğunu görüyoruz. Ayrıca Etherscan üzerinden projenin sözleşmesini teyit ettiğimizde maksimum arz 100 milyon olarak görülüyor.

İlk 6’da olduğu için heyecanla alım yapmayı düşünen yatırımcılar bu hatanın farkında olmalı. Daha önce de CMC sitesinde benzer bir hata yaşanmış kripto paralar olması gerekenden çok daha değerli fiyatları internet sitesinde görmüştü.

COCOS Coin Nedir?

Binance borsasında da işlem gören altcoin bugün 16:30’da 0,58 dolardan aniden 0,63 dolara sıçradı. Son hareketin sistemdeki bu hatadan kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Fiyat son 2 saatte birçok kez 0,58 dolar ile 0,63 dolar arasında hareket etti. CMC internet sitesindeki yanıltıcı bilgiye kanan yatırımcılar projenin aniden piyasa değerinin 25 milyar dolara yükseldiğini düşündü. Ancak yukarıda da açıkladığımız üzre böyle bir değerleme yok.

Cocos Blockchain Expedition metaverse odaklı bir DAO olarak başlatıldı. Şu anda NFT, GameFi, IGO ve daha birçok alanda altyapı oluşturmakla meşguller. Geliştiricilerin işini kolaylaştırmayı da amaçlayan projenin hali hazırda popüler bir ürünü bulunmuyor. Binance daha birçok borsada işlem gören altcoin 100 milyonluk maksimum arza sahip ve 11 milyon dolarlık piyasa değeri bulunuyor. 2021 yılında 6 doları aşan fiyat ATH seviyesine ulaştı ve bugün zirvenin %90,1 altındadır. 2020 Mart ayında ise 0,0001937 dolarla dip fiyatını görmüştü.

18:20 itibariyle halen CoinMarketCap internet sitesindeki hatalı piyasa değerlemesini düzeltmiş değil. İlerleyen saatlerde yaşanabilecek fiyat dalgalanmalarına karşın yatırımcıların temkinli olması gerekiyor.