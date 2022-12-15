Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Son Dakika! Aniden En Büyük 6’ncı Kripto Para Oldu! XRP’yi Geçti!

Son Dakika! Aniden En Büyük 6’ncı Kripto Para Oldu! XRP’yi Geçti!

Gördüğünüze şaşırıp diğerleri gibi bu altcoini alırsanız üzülebilirsiniz. İşte ilk 6'ya girmesinin sebebi.
18:13
15 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yazı hazırlandığı sırada CoinMarketCap sitesini kontrol eden yatırımcıları bir garipliği hemen fark edecekler. İsmi pek bilinmeyen bir altcoin aniden en büyük altıncı kripto para konumuna yükseldi ve bu durum yatırımcıları yanıltabilir. Hemen alım yapmadan önce yatırımcıların buradaki şeyin gerçek olmadığını bilmesi gerekir.

COCOS Coin

CoinMarketCap internet sitesindeki bir hatadan dolayı altcoinin dolaşım arzı olması gerekenin yaklaşık %42000 daha üzerinde görünüyor. Bu durum piyasa değerinin de aynı oranda gerçek dışı yazılmasına neden oluyor. CoinGecko üzerinden kontrol ettiğimizde de bu hatanın CMC özelinde olduğunu görüyoruz. Ayrıca Etherscan üzerinden projenin sözleşmesini teyit ettiğimizde maksimum arz 100 milyon olarak görülüyor.

İlk 6’da olduğu için heyecanla alım yapmayı düşünen yatırımcılar bu hatanın farkında olmalı. Daha önce de CMC sitesinde benzer bir hata yaşanmış kripto paralar olması gerekenden çok daha değerli fiyatları internet sitesinde görmüştü.

COCOS Coin Nedir?

Binance borsasında da işlem gören altcoin bugün 16:30’da 0,58 dolardan aniden 0,63 dolara sıçradı. Son hareketin sistemdeki bu hatadan kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Fiyat son 2 saatte birçok kez 0,58 dolar ile 0,63 dolar arasında hareket etti. CMC internet sitesindeki yanıltıcı bilgiye kanan yatırımcılar projenin aniden piyasa değerinin 25 milyar dolara yükseldiğini düşündü. Ancak yukarıda da açıkladığımız üzre böyle bir değerleme yok.

Cocos Blockchain Expedition metaverse odaklı bir DAO olarak başlatıldı. Şu anda NFT, GameFi, IGO ve daha birçok alanda altyapı oluşturmakla meşguller. Geliştiricilerin işini kolaylaştırmayı da amaçlayan projenin hali hazırda popüler bir ürünü bulunmuyor. Binance daha birçok borsada işlem gören altcoin 100 milyonluk maksimum arza sahip ve 11 milyon dolarlık piyasa değeri bulunuyor. 2021 yılında 6 doları aşan fiyat ATH seviyesine ulaştı ve bugün zirvenin %90,1 altındadır. 2020 Mart ayında ise 0,0001937 dolarla dip fiyatını görmüştü.

18:20 itibariyle halen CoinMarketCap internet sitesindeki hatalı piyasa değerlemesini düzeltmiş değil. İlerleyen saatlerde yaşanabilecek fiyat dalgalanmalarına karşın yatırımcıların temkinli olması gerekiyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu! FBI’ın En Çok Aranan On Listesinde!
Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu! FBI’ın En Çok Aranan On Listesinde!
CHZ İçin Kritik Dönemeç! Dünya Kupası Biterken Bu Seviye Kırılırsa Düşüş Derinleşebilir!
CHZ İçin Kritik Dönemeç! Dünya Kupası Biterken Bu Seviye Kırılırsa Düşüş Derinleşebilir!
Balinalar Uyandı! Bu Kripto Para Biriminde Birikim Çılgınlığı!
Balinalar Uyandı! Bu Kripto Para Biriminde Birikim Çılgınlığı!
Bu Ağ İçin Müjdeli Haberler Üst Üste Geliyor! Yeni Bir Stablecoin Duyuruldu!
Bu Ağ İçin Müjdeli Haberler Üst Üste Geliyor! Yeni Bir Stablecoin Duyuruldu!
Shiba Ekosistemi Yarışa Hazır! Yatırımcılar Bu Yeni Projeye Hazır Olmalı!
Shiba Ekosistemi Yarışa Hazır! Yatırımcılar Bu Yeni Projeye Hazır Olmalı!
Milyonlarca Yatırımcısı Olan Altcoin’in Fiyatında Korkutan Hareket! Destek Seviyeleri Güçlü Kalacak Mı?
Milyonlarca Yatırımcısı Olan Altcoin’in Fiyatında Korkutan Hareket! Destek Seviyeleri Güçlü Kalacak Mı?
Son Dakika! ABD: Artık Kripto İçin Harekete Geçiyoruz!
Son Dakika! ABD: Artık Kripto İçin Harekete Geçiyoruz!
LUNC Yatırımcılarına Kötü Haber! Çok Ciddi Bir Sorun Var!
LUNC Yatırımcılarına Kötü Haber! Çok Ciddi Bir Sorun Var!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022