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ABD Adalet Bakanlığı kripto konulu yeni soruşturmasına başladı. FTX kurucusunun başı belaya girebilir. Henüz regülasyonlar olgunlaşmamış olsa da gerçek dünyada suç olan şeyler kripto paralar için de geçerli. FTX iflasının ardından yaşanan şüpheli siber saldırı ABD Adalet Bakanlığı tarafından soruşturulmaya başlandı.

Kripto Para Soruşturması

Federal savcılar, kripto para borsasının geçen ay iflas başvurusunda bulunmasından sadece saatler sonra yaşadığı saldırıyı araştırıyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişiye göre Adalet Bakanlığı, FTX’in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried’e karşı açılan dolandırıcılık davasından ayrı olarak çalınan varlıklarla ilgili bir ceza soruşturması başlattı. Söz konusu kişi, ABD makamlarının çalınan fonların bir kısmını dondurmayı başardığını doğruladı. Ancak dondurulan varlıklar tüm kaybın yalnızca bir kısmını temsil ediyor.

Blockchain analiz firması Elliptic, geçen ay çalınan fonların izlediği yola ilişkin yaptığı bir analizde, FTX cüzdanlarından boşaltılan tokenlerin merkezi olmayan borsalar aracılığıyla başka bir kripto para birimi olan ETH ile takas edildiğini belirtti. Firma o dönemde bunun “büyük hack’lerde yaygın olarak görülen bir taktik” olduğunu söylemişti. 20 Kasım’da başka bir firma olan Chainalysis, çalınan fonların “hareket halinde” olduğunu ve ETH’den Bitcoin’e köprülendiğini tweetledi. Grup, bilgisayar korsanının parayı çekmeye çalışması ihtimaline karşı borsaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İflastan kısa süre yaşanan hack olayı kripto para piyasalarında ciddi satışlara neden olmuştu. Özellikle saldırganın çaldığı varlıkları hareket ettirdiği saatlerde Bitcoin anlık düşüşler yaşadı. Şimdi Adalet Bakanlığı bu olayın gerçek bir siber saldırı olup olmadığını araştıracak. FTX kurucusunun başı bu süreçte daha fazla belaya girebilir.

Borsayı Kim Hortumladı?

Resmi iflas başvurusundan saatler sonra yaşanan bu hortumlama olayında herkes FTX kurucusu SBF’nin parmağı olduğunu düşünüyordu. Soğuk cüzdanlara olan erişimi ve sistemdeki sınırsız yetkisi onun buna gücü olduğunu gösteriyordu. Bazı iddia sahipleri FTX sistemlerinde SBF tarafından konulmuş bir arka kapı olduğunu bile iddia etti. Kayıp 370 milyon dolar civarındaydı ve FTX iflas komitesi engel olmasaydı daha fazla kripto para saldırganın eline geçecekti.

Şimdilik iflas komitesinin elinde sadece 1 milyar dolar değerinde varlık bulunuyor. FTX ve Alameda’nın kurumsal ve bireysel müşterilerine olan borcu ise çok daha fazla. Bundan sonraki süreçte şaibeli olayın aydınlatılmasıyla kripto regülasyonlarının hangi sorunları çözmesi gerektiği daha da netleşecek. Özellikle kripto şirketlerindeki yöneticilerin sınırsız yetkilere sahip olmasının ne gibi olumsuzluklar doğurduğunu gördük. Eğer bu alanda gerçek denetimler ve kurallar ABD tarafından ortaya konursa en azından sonraki yıllarda benzer faciaların yaşanma ihtimali de azalacaktır.