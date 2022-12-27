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  •   2021 Yılının Yıldızı Olan Altcoin İçin 2023 Yılı Nasıl Başlayacak? İşte Önemli İncelemeler!

2021 Yılının Yıldızı Olan Altcoin İçin 2023 Yılı Nasıl Başlayacak? İşte Önemli İncelemeler!

Geçtiğimiz yıl adından fazlasıyla söz ettiren bu altcoin için yapılan grafik incelemeleri 2023 yılının başına ışık tutabilir.
20:40
27 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçtiğimiz yılın sonlarında muhteşem bir yükseliş yaşayan Shiba Inu (SHIB) fiyatı incelendiğinde mevcut kısa vadeli süreçte bir kırılım beklendiğini belirtiliyor. Ancak, uzun vadeli trendin yönü hala belirsizliğini koruyor.

Shiba Inu Desteğe Yaklaşıyor

SHIB fiyatı 14 Ağustos’tan bu yana azalan bir direnç çizgisinin altında işlem görüyor. Hat, keskin bir şekilde düşmeden önce Ekim sonu Kasım başında birkaç kez reddedildi (kırmızı daire). Düşüş, 0,0000098 dolar destek alanının altında bir kırılmaya ve 5 Aralık’ta direnç olarak doğrulanmasına neden oldu (kırmızı simge). SHIB coin fiyatı o zamandan sonra ve 19 Aralık’ta 0,0000080 dolarlık alanı destek olarak doğruladı.

Doğrulama ve ardından gelen sıçramaya rağmen, yükselişin tersine döndüğüne dair hiçbir işaret bulunmuyor. Günlük RSI yukarı doğru hareket ediyor ancak hala 50’nin altında ve henüz herhangi bir yükseliş sapması yaratmadı.

Her iki yönde de belirleyici işaretlerin olmaması nedeniyle, Ocak ayı için Shiba Inu fiyat tahmininin belirlenmesi zaman alabilir. SHIB fiyatının azalan direnç çizgisinden çıkıp çıkmayacağı veya 0,0000080 dolar alanından düşüp düşmeyeceği, gelecekteki fiyat eğiliminin yükseliş mi yoksa düşüş mü olduğunu belirleyebilir.

Balinaların kontrol ettiği SHIB token’larının yüzdesinin kararsızlığına katkıda bulunan başka etmenler de bulunuyor. Şu anda SHIB’in dolaşımdaki arzının yaklaşık %70’i balinaların, %20’den biraz fazlası perakendecilerin ve %10’dan azı yatırımcıların elinde bulunuyor.

Balinaların ellerinde bulunan varlıkları satması ve çökertmesi mümkün olduğundan bu bir sorun teşkil edebilir. Bu durum satış olasılığı nedeniyle teknik analiz incelemelerini daha düşük oranda ikna edici hale getiriyor olabilir.

Kısa Vadeli Kırılım Geliyor mu?

Dört saatlik zaman dilimindeki teknik analiz, SHIB fiyatı için daha yükseliş bir görünüm sunuyor. Fiyat hareketi 8 Kasım’dan bu yana bir yükseliş formasyonu olarak kabul edilen alçalan bir kama içinde yer alıyor. Fiyat son 24 saat içinde konsolide olsa da, yakında bir kırılma meydana gelebilir. Bunun ana nedeni RSI’da (yeşil çizgi) gelişen yükseliş sapmasıdır.

Sonuç olarak, Shiba Inu fiyat analizi, bir kırılımın muhtemel olduğunu göstermekte. Bu gerçekleşirse, Shiba Inu kripto para fiyatını daha önce özetlenen 0.0000098 dolar direnç alanına götürebilir. Daha sonra, oraya ulaştığında verilecek tepki gelecekteki eğilimi belirleyebilir.

Sonuç olarak, olası SHIB fiyat hareketi kısa vadeli bir kırılma ve 0.0000098 dolara doğru bir artış olabilir. Daha sonra, Ocak ayı için Shiba Inu fiyat tahmini, fiyat oraya ulaştığında oluşabilecek bir tepki ile belirlenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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