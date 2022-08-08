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2022 yılında kripto para piyasalarının yasal çerçevesini tamamlayamayan ABD, yaptırımlardan geri durmuyor. Bu yıl kripto para şirketlerini ve kripto odaklı ponzi sistemlerini hedef alan ABD bugün önemli bir adım daha attı. Peki son yaptırımın detayları neler? Neden böyle bir yaptırım kararı alındı?

ABD Kripto Yaptırım

Siber saldırganlar son zamanlarda kripto para platformlarını fazlasıyla hedef alıyor. Çaldıkları kripto paraları ise rahatça hareket ettirebilmek için başta Tornado Cash olmak üzere çeşitli mikserleri kullanıyorlar. ABD Hazinesi, kara para aklama için fazlasıyla kullanılan bu platformu yaptırım listesine ekledi. Hazine’nin Yabancı Varlık Kontrol Ofisi’nden 8 Ağustos’ta yapılan bir duyuruya göre, düzenleyici, Tornado Cash ve 44 ilişkili ETH ve USDC cüzdan adresini yaptırım listesine ekledi.

Buna göre ABD’li kişilerin ve firmaların, bu platform veya cüzdanlarla finansal etkileşimi engellenmiş oldu. Tornado Cash’in Ronin ve Harmony gibi yüksek profilli hack’lerle olan ilişkisi, özellikle Hazine’nin birkaçının Kuzey Kore’nin Lazarus Grubuna kâr sağlayacağını belirlediği göz önüne alındığında, böyle bir karar bekleniyordu.

Tornado Cash Yasaklandı

2019’da kuruluşundan bu yana 7 milyar dolardan fazla kripto paranın bu mikser sistemi üzerinden aklandığı düşünülüyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (DPRK) devlet destekli bir hack grubu olan ve 2019 yılında ABD tarafından bugüne kadar bilinen en büyük sanal para soygununda yaptırım uygulanan Lazarus Group yüz milyonlarca doları kripto para platformlarından çalarak burada akladı. Tornado Cash daha sonra 24 Haziran 2022 Harmony Bridge Soygunu’ndan elde edilen 96 milyon dolardan fazla bakiyeyi aklamak için kullanıldı.

2 Ağustos 2022 Nomad Heist olayı ise bardağı taşıran damlaydı. Burada en az 7,8 milyon dolar aklanarak izi kaybettirildi. Hazine Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian E. Nelson şunları söyledi;

“Bugün Hazine, ABD’deki kurbanlara karşı işlenenler de dahil olmak üzere siber suçların gelirlerini aklayan bir kripto mikserine yaptırım uyguluyor. Tornado Cash kötü amaçlı aktörleri engellemekte başarılı olamadı. Hazine, suçlular ve onlara yardım edenler için agresif eylemlerde bulunmaya devam edecek”.

Birçok siyasi bu tarz mikserlerin sadece suçluların işine yaradığını düşünüyor. Azınlık ise siyasi baskı görenlerin, gazetecilerin ve daha fazlasının bu gizliliğe ihtiyacı olduğunu söyleyerek mikserlerin yasaklanmasına karşı çıkıyor.