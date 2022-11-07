Hakkında birçok söylenti olan Alameda'nın varlıklarının bir kısmı on-chain analiz firması tarafından tespit edildi.

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Binance CEO’su CZ tarafından yapılan paylaşımın ardından FTX borsasında adeta kaçış başladı. Korku ve panik hissediliyor. Yatırımcılar CZ, Alameda ve FTX’i LUNA’ya benzettiği için son derece tedirgin. Haftalardır Alameda’nın bilançosuyla alakalı çeşitli iddialar dolaşıyor. Peki olası bir çöküşte hangi altcoin ne kadar etkilenir? Ellerinde hangi kripto paralar var?

Alameda Elindeki Kripto Paralar

Liste kabarık bu altcoinlerin dışında da ciddi Solana tokenleri bulunuyor. Solana ekosistemindeki birçok projeye FTX ve Alameda doğrudan yatırım yaptı. Karşılığında ise token aldı.

Alameda’nın Kripto Para Rezervi;

USDC 31 Milyon $

FTX Token 22 Milyon $

SRM 5 Milyon

LDO 4,4 Milyon $

renBTC 3,16 Milyon $

ETH 3 Milyon $

DAI 2,8 Milyon $

Aethc 2,8 Milyon $

WBTC 2,2 Milyon $

USDT 2,039 Milyon $

RNDR 2 Milyon $

BIT 1,8 Milyon $

GOG 1,4 Milyon $

UNI 1 Milyon $

WBTC Stake 20 Milyon $

XSuhhi Stake 8,1 Milyon $

sAVAX Stake 4,8 Milyon $

USDC Stake 2 Milyon $

Stake tokenler şimdilik kilitli olduğu için satış riski oluşturmuyor. Ancak bu altcoinlere ilerleyen saat veya günlerde korkunun yayılması muhtemel. Bunlar dışında Solana ekosistemindeki maksimum arzı yüksek, dolaşım arzı düşük tokenler de tehlike arz ediyor. Ayrıca Binance para yatırma adreslerine bir sürü başka token gönderiliyor. CHZ, LOOM, SHIB, LINK ve DYDX gibi altcoinler başı çekiyor.

Detaylar geliyor, tutarlar birazdan güncellenecek.

FTX Batar Mı?

Şimdilik bunu söylemek için erken ancak Binance elindeki tokenleri kendi risk analizlerine dayanarak satma kararı aldığını açıkladı. Aylardır kripto para kışının birçok şirketi yok edeceğinden bahsediyorduk. Nitekim bu bir kehanet değil, geçtiğimiz dönemlerde de durum böyleydi. Riskini doğru ayarlayamayan ve kripto kışını geçirecek kadar nakit tutmayan şirketlere iflas yolu gözüküyor. Birçok kripto şirketi bu yıl iflasını açıkladı.

Örneğin Celsius, müşterilerine yüksek faiz sunabilmek için müşteri varlıklarını daha riskli alanlarda kazanç için kullanıyordu. Sonuçta piyasalar sonsuza kadar yükselmedi ve düşüş dönemi geldiğinde kazanç yerine kayıplar vardı. Yatırımcıları sis bulutu dağılmadan özellikle yüksek kaldıraçlı işlemlere dikkatli yaklaşmalıdır. Son 2 günde çok sayıda yatırımcı FTT tarafında short/long yönlü tasfiye edildi. Fiyat volatilitesi yüksek ve olaylar sakinleştiğinde kaybın ne kadar olacağını kestirmek güç. Şimdilik Bitcoin fiyatı 20.500 doların üzerinde bulunuyor.