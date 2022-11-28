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  •   Son Dakika: ABD’den Kripto Duyurusu! Tarihler Netleşti, Binance Ana Gündem!

Son Dakika: ABD’den Kripto Duyurusu! Tarihler Netleşti, Binance Ana Gündem!

ABD'li yetkililer kripto paralar konusunda 2 önemli toplantı yapacak. Kripto paralar için tek iyi yanı regülasyonları hızlandırma ihtimalidir.
21:18
28 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD son kripto çöküşünden sorumlu olan FTX konusunda kendini suçlu hissetmeli. En azından demokratlar. FTX CEO’su cömert bağışlarıyla düzenleyicilerin radarından kurtuldu ve bugünlere kadar geldi. Cumhuriyetçiler, ABD’li yetkililerin SBF tarafından verilen seçim bağışları nedeniyle ona göz yumduğunu iddia etme noktasına geldi. Beyaz Saray da iki önemli toplantı olacak.

ABD Kripto Para Toplantısı

Temsilciler Meclisi milletvekilleri, kripto borsası FTX’in çöküşü ve bunun kripto endüstrisi üzerindeki daha geniş etkisine ilişkin soruşturmalarına önümüzdeki ay yapılması planlanan bir duruşmayla başlayacak. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi FTX odaklı ilk duruşmasını 13 Aralık’ta gerçekleştirecek. “FTX’in Çöküşünün Araştırılması, Bölüm I” başlıklı duruşma muhtemelen bir serinin başlangıcı olacak. Bir zamanlar 32 milyar dolar değerinde olan FTX, bu ayın başlarında iflas koruma başvurusunda bulundu. Firma, yerel tokeni FTT’nin dibe gidişiyle hızlı bir iflas süreci yaşadı.

Komite Aralık ayındaki duruşma için bir tanık listesi yayınlamadı. Waters ve Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry, Bankman-Fried’in Alameda Research ve rakip borsa Binance dahil olmak üzere ilgili şirketlerle birlikte eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’in de katılmasını istediklerini daha önce söylemişlerdi. Bir sonraki Kongre’de komitenin muhtemel başkanı olan McHenry, bu ayın başlarında Binance borsasının bu olaydaki rolünün duruşmada odak noktası olacağını söyledi.

FTX Çöküşü

İflas eden borsanın ve 135 yan şirketinin kurucusu SBF birçok kripto para şirketinin de iflasına neden oluyor. Genesis şu an sallantıda ve resmi iflası en büyük kripto borç vereninin çöküşü olacak. Ayrıca çatı şirketi DCG’nin bu olaydan öldürücü yaralar alması onlarca şirketin daha iflasına neden olabilir. Grayscale dahil birçok bilinen ürünün arkasın DCG bulunuyor. BlockFi bu akşam resmi iflas başvurusunu yaptı. AAX dahil birkaç borsa para çekmeleri durdurdu. Gemini borsası halen Earn ödemelerini yapmıyor.

Kripto paraları derinden etkileyen bu çöküşün halen tam olarak etkilerini görmedik. Zincirleme iflasların devam etmesi Bitcoin için en kötü durum senaryosu olarak kabul ediliyor. Durum buyken ABD tarafında yapılacak toplantıların tek faydası sektörün “merkezi yüzünün” hızlı biçimde regüle edilmesi olabilir. Böylece kurumsalların kripto endüstrisine güveni geri gelir ve artan taleple hızlı bir yükseliş dönemi yaşayabiliriz.

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