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Elon Musk ve Twitter rüzgarı DOGE fiyatını bulutların üzerine çıkarırken, kritik gelişme DOGE fiyatına değer kaybettirdi.

Federal Yasalar, Musk’a ‘Dur’ Dedi: Toplu Dava!

Elon Musk’ın 3.700 çalışanını işten çıkarma kararı nedeniyle Twitter’a toplu dava açıldı. San Francisco federal mahkemesinde açılan davaya göre Twitter çalışanlarına önceden haber verilmedi ve işten çıkarma dün bir e-posta ile bildirildi. Çalışanlar, Twitter’ın federal ve Kaliforniya yasalarını ihlal ettiğini iddia ediyor. Bloomberg‘in 4 Kasım’da bildirdiğine göre, Elon Musk’ın Twitter çalışanlarının yarısını işten çıkarma planı toplu dava ile yargıya taşındı. Dava, Twitter’ın İşçi Hakları ve Bildirim Yasası’nı (WARN) ihlal ettiğini iddia ediyor. Bu yasa uyarınca, büyük şirketlerin en az 60 gün önceden haber vermeksizin toplu işten çıkarma yapmaları yasaklanmıştır.

California İşçi Federasyonu’na göre, WARN yasası en az 75 çalışanı olan tüm şirketler için geçerlidir. Şirketlerin toplu işten çıkarmalarda çalışanlara ve devlet temsilcilerine 60 gün önceden haber vermelerini şart koşuyor. Yasayı ihlal eden işverenler, cezalar, çalışanlara tazminat ve ortaya çıkabilecek diğer masrafları ödemekle yükümlüdür. Twitter, federal WARN Yasası uyarınca gerekli bildirimi sağlamadan toplu işten çıkarmalar yapıyor.

DOGE, İvme Kaybediyor!

Çalışanlar tarafından açılan dava, avukat Shannon Liss-Riordan tarafından yürütülüyor. Elon Musk, personelin yaklaşık %10’unu işten çıkardığında Tesla’ya da benzer bir dava açmıştı. Ayrıca dava, mahkemeden Twitter’ın WARN Yasası’na uymasını emretmesini talep ediyor. Elon Musk’ın sosyal medya platformunu devralmasının ardından bazı çalışanlar Twitter’dan ayrılmaya can atıyor. Çalışma kültürünün artık toksik bir duruma geleceğini ve firmayı kıdem tazminatıyla bırakacağına inanıyorlar. Elon Musk daha önce CEO Parag Agrawal da dahil olmak üzere bazı yöneticileri kovdu ve önümüzdeki günlerde daha fazla çalışanı işten çıkaracağını ima etti.

ABD Hazine Bakanlığı, Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık Twitter satın alımını soruşturma yetkisine sahip olup olmadığını da araştırıyor. Senatör Chris Murphy, Suudi Arabistan ve Katar yatırımcıları da dahil olmak üzere ABD dışındaki kuruluşların ulusal güvenlik etkileri konusundaki katılımını gözden geçirmek için ABD’deki Yabancı Yatırım Komitesi’ne (CFIUS) bir mektup gönderdi. Bu arada, Dogecoin fiyatı son 24 saatte %9’nin üzerinde düştü ve an itibariyle 0.12 dolar seviyesinde işlem görüyor.