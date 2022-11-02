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Elon Musk’ın Twitter’ı alması küresel çapta yankı uyandırırken, ABD’li yetkililerden önemli bir hamle geldi.

ABD Hazine Bakanlığı: Twitter ve Yabancı Yatırımcılar..!

ABD Hazine Bakanlığı, Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık Twitter satın alımını soruşturma yetkisine sahip olup olmadığını araştırmaya başladı. Kritik hamle, Dış İlişkiler Alt Komitesi’nden Senatör Chris Murphy’nin ABD’deki Yabancı Yatırım Komitesi‘ne (CFIUS) anlaşmanın gözden geçirilmesini talep eden bir mektup göndermesinden sonra geldi. Kurum, Suudi Arabistan ve Katar yatırımcıları da dahil olmak üzere ABD dışı kuruluşların katılımının ulusal güvenlik açısından risk oluşturduğuna inanıyor. Ayrıca, Hazine’nin CFIUS yetkililerinin büyük yabancı yatırımcılara bilgi hakkı veren şartlardan haberdar olup olmadığı da net değil. Uzmanlara göre, Twitter gibi büyük bir platformun inceleme talebi kritik önem teşkil ediyor. Uzmanlar ayrıca Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ABD’nin ulusal güvenliğine etkilerinin de gözden geçirileceğini vurguladı. Ancak etkilenme olasılığının düşük olduğuna dikkat çekti.

Bu arada Elon Musk, geçici CEO olarak Twitter’ın kontrolünü ele geçirdikten sonra bazı yöneticileri kovdu. Tesla CEO’su bazı çalışanlarını da kovmaya çalışıyor. Ayrıca Musk, Twitter ‘Blue’ aboneliğini ABD’li müşterilere ayda 8 dolar olarak sunmaya karar verdi. Ancak fiyat, diğer ülkelerdeki satın alma gücü koşullarına göre ayarlanacak. Dogecoin hayranı olarak bilinen Elon Musk, daha önce Twitter’da Dogecoin (DOGE) desteğini ima etmişti. Bununla birlikte, Twitter anlaşmasına 500 milyon dolar yatırım yapan Binance CEO’su “CZ”, Twitter’ın yalnızca DOGE ve BNB‘yi değil, birden fazla kripto para birimini desteklemesi gerektiğine inanıyor.

Ralli Sürdürülebilir mi?

Dogecoin fiyatı şu anda son 24 saatte %4 düşüşle 0.138 dolardan işlem görüyor. Ancak, Elon Musk Twitter’ı satın aldıktan sonra DOGE fiyatı %130’un üzerine çıktı. Twitter, Musk ve Dogecoin arasındaki bağlantı nedeniyle, meme coin bu hafta sadece iki günde %40 arttı. Sonuç olarak, Dogecoin destekçileri dünyanın en popüler meme coin’inin sonunda aya gideceğini düşünüyor.

DOGE topluuğu Twitter’da Musk’a desteklerini ortaya koyarken, herkes DOGE’nin bir sonraki hamlesini merak ediyor. Bazı analistlere göre, bu süreçte Dogecoin rallisinin sürdürülebilir olması zor görünüyor. Aynı hikayeyi daha önce de görmüştük ve Dogecoin’in yaklaşık 10 yıllık varlığı boyunca şimdiye kadarki en yüksek seviyesi 0,74 dolar. Analistler hype konusunda uyarıyor.