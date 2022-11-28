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Son Dakika: ABD CFTC ve FED Kripto Para Açıklamaları!

Fed ve CFTC kripto paralarla ilgili birkaç dakika önce önemli açıklamalar yaptılar. Kripto paraları kim düzenleyecek?
21:00
28 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son 1 saatte kripto paraları ilgilendiren çok fazla önemli gelişme gördük. FED ve CFTC açıklamalarda bulundu. Yatırımcılar Fed’in önümüzdeki dönemde atacağı adımların yakından izliyor. Pazar günü duyurusunu yaptığımız konuşmalar üyeler tarafından yapıldı. Bu açıklamalar kripto paraları direkt etkiliyor. Öte yandan ABD Emtia Düzenleyicisi CFTC’nin başkanı kripto paraları için açıklamalar yaptı.

ABD Kripto Para Açıklamalar

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu Başkanı Rostin Behnam bugün kripto paraları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Başkan son yaptığı açıklamada hem kendisinin hem de eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’in desteklediği mevzuatı savunarak, ajansının spot piyasalar üzerinde yetki kazanmasının sıradan kripto yatırımcılarını koruyacağını çünkü ajansın kötü aktörleri daha kolay kıskaca alabileceğini savundu. Behnam, CFTC’ye kripto piyasaları ve borsaları üzerinde daha fazla güç vermek için Behnam’ın desteklediği aynı mevzuatı zorlayan FTX ve Bankman-Fried hakkındaki bir soruya yanıt verdi.

Bu açıklamalar, Behnam’ın kripto devinin çöküşünden bu yana yaptığı ilk açıklamalar arasında yer aldı ve Perşembe günü Senato’da konuyla ilgili yapılacak bir oturumda durumu nasıl ele alacağının bir önizlemesi niteliğindeydi. CFTC’nin FTX imparatorluğunun çoğunu denetleme yetkisi olmadığını söyledi. Behnam, Senato’da görüşülmekte olan mevzuatın aynı zamanda halka açık olmayan borsalar için şeffaflık gerekliliklerini artıracağını ve bunun da FTX’te olduğu gibi müşteri ve şirket fonlarının birbirine karışmamasını sağlamaya yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

CFTC başkanı ayrıca merkezi olmayan finans protokolleri hakkında da konuştu. Teknolojinin düzenleyici ile lisanslı firma arasında bir boşluk yaratmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

“Düzenleyici kurum ile kuruluş ya da organizasyon arasında bir ilişki olmalı. Düzenleyicinin neler olup bittiğini, bir organizasyonu işletenin insanlar mı yoksa bir kod mu olduğunu ve müşterilerle yapılan işlemlerin nasıl kolaylaştırıldığını bilmesi gerekir.”

FED Açıklamaları

Bugün Fed üyeleri piyasaların geleceğine yönelik atılacak adımlarla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bullard ve Williams tarafından yapılan açıklamalar devam eden faiz artışlarından resesyon beklentisine kadar birçok konuya değildi. Fed Üyesi Bullard şunları söyledi;

“2023 ve 2024 boyunca faizleri yeterince yüksek tutmamız oranları korumamız gerekecek. Durum alıştığımızdan daha yüksek faiz oranlarını gerektiriyor. Kısıtlayıcı seviyeye daha erken ulaşırsak her şey daha iyiye gidecek ve 2023 enflasyonun düştüğü bir yıl olacak. İşgücü piyasaları güçlü kalmaya devam ediyor. Artış hızı konusu önemli değil doğru seviyeye ne (faiz oranı) ne kadar hızlı ulaştığımız da önemli değil. İşgücü piyasasının enflasyona tepkisi birçok insanın inandığı kadar güçlü değil. İşgücü piyasası sıkı olduğuna göre enflasyonla mücadele stratejisi izlemeye iznimiz var. 2023’ye büyümenin trendin altında kalacağına inanmaya devam ediyorum.”

Fed Üyesi Williams için şu açıklamaları yaptı;

“Fed 2024’te faizleri düşürebilir. Şimdilik kısıtlayıcı politikanın sürmesi gerek. Faiz oranlarını daha da yükseltmemiz gerekecek. Ekonomistler resesyon tahminlerinde kötüler. Ben ABD için resesyon görmüyorum. Kriptonun para olarak nasıl bir işleve sahip olacağı belli değil. Kripto paralarla ilgili birçok konu Fed’in düzenleyici rolünün dışında.”

ABD doları endeksi yazı hazırlandığı sırada 106,28’de bulunuyor. Bugün sabah 105,4’te hızla düşen DXY, V tipi toparlanma gördü. Bu kripto paralar için iyi değil.

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