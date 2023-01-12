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Son Dakika! ABD Bunu Konuşuyor! FTX’in Eski CEO’su Sam Bankman-Fried Sessizliğini Bozdu!

Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklanmasından bir ay sonra bugün oldukça sıra dışı bir paylaşım yaptı.
16:37
12 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklanmasından bir ay sonra bugün oldukça sıra dışı bir paylaşım yaptı.

SBF’den İlginç Açıklamalar!

SBF, açıklamalarında para çalmadığını söyledi ve iflas eden FTX borsasının iflasını kripto para piyasalarındaki çöküşe bağladı. Manhattan’daki federal savcılar geçen ay Bankman-Fried’in kripto odaklı hedge fonu Alameda Research’ün borçlarını ödemek, pahalı gayrimenkuller satın almak ve ABD’deki seçim kampanyalarına bağış yapmak için FTX müşterilerinden milyarlarca dolar çaldığını söyledi. Bankman-Fried, Substack’te yayınlanan bloğunda  yaptığı ender bir basın açıklamasında, “Para çalmadım ve kesinlikle milyarlarca doları zulalamadım” ifadelerini kullandı. Savunma avukatları genellikle müvekkillerine duruşmadan önce sessiz kalmalarını tavsiye eder, çünkü savcılar mahkemede yorumlarını aleyhlerinde kullanabilirler. Duruşmasının 2 Ekim 2023’te başlaması planlanıyor.

Gönderide Bankman-Fried, geçen ay Manhattan’daki federal savcılar tarafından kendisine yöneltilen diğer suçlamaların çoğuna, yani yatırımcıları ve borç verenleri FTX ve Alameda’nın mali koşulları hakkında yanılttığına doğrudan değinmedi. SBF, Alameda’nın kripto para  piyasalarında geçen yıl meydana gelen devasa çöküşe karşı koruma sağlayamadığını yazdı. Bankman-Fried, “Alameda likitsiz hale geldikçe, FTX International da likitsiz hale geldi, çünkü Alameda’nın FTX’te açık bir marj pozisyonu vardı,” açıklamasını yaptı. 30 yaşındaki eski milyarder ayrıca FTX’in ABD kanadının “tamamen ödeme gücüne sahip” olduğunu ve uluslararası biriminin milyarlarca dolarlık varlığa sahip olduğunu söyledi. Geçen ay, en yakın ortaklarından ikisi ticaret platformunun müşterilerini dolandırmaktan suçunu kabul etti ve savcılık soruşturmasında işbirliği yapmayı kabul etti. Alameda’nın eski CEO’su Caroline Ellison, savunmasında Bankman-Fried ve diğer FTX yöneticilerinin Alameda’dan milyarlarca dolarlık gizli kredi aldığını söyledi. Bankman-Fried, Aralık ayında 250 milyon dolarlık bir kefalet karşılığında serbest bırakıldı

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