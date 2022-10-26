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Bitcoin (BTC) yeniden 20.000 doların üzerine çıkarken, rallinin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Boğa Tuzağı: Ufukta Bu Seviyeler Var!

Bitcoin‘de 20.000 doların üzerinde ani bir ralli başlatmasıyla, gözler yeniden piyasaya çevrildi. Türev işlem analiz platformu Coinglass’tan elde edilen veriler, 25 Ekim’de, kripto para piyasalarının Bitcoin liderliğindeki aniden yükselişe geçmesiyle 806,39 milyon dolardan fazla uzun ve kısa pozisyonun tasfiye edildiğini ortaya koyuyor. Coinglass, aynı gün 704,75 milyon dolardan fazla açık pozisyonun ortadan kalktığını gösteriyor. Bu durumdan yaklaşık 120.000 trader etkilendi. Bu arada, rallinin zamanlaması konusunda yanılan trader’lar yüksek volatilitenin geri dönüşüne yenik düştü. Analitik platformu, 25 Ekim’de de 101,39 milyon doların üzerinde uzun pozisyon alındığını ortaya koyuyor.

Bitcoin fiyatının 20.000 doların üzerine çıkarken, yakından takip edilen analist Capo, 561.900 Twitter takipçisini son rallinin büyük bir boğa tuzağı için bir kurulum olduğu konusunda uyardı. Capo’ya göre, Bitcoin boğaları tuzağa düşürmeden ve 14.000 dolara düşmeden önce son bir kez daha zıplayacak. Analist, BTC‘nin bu hafta 21.000 dolara kadar çıkabileceğini iddia ediyor. Diğer analist Smart Contracter, herhangi bir ek ralli ortaya çıkmadan önce, Bitcoin’in ilk önce kritik direncini ortadan kaldırması gerektiğini söylüyor. Analiste göre, Bitcoin’in yoluna devam etmesi için 20.500 doların geçilmesi gerekiyor. Bitcoin, günde yaklaşık %4 artışla an itibariyle 20.117 dolardan işlem görüyor.

Tek Sorun: Makroekonomik Ortam!

Bu arada, zincir üstü analitik firması Glassnode, Bitcoin’e dair olumlu açıklamalar yaparken, uzun vadeli yatırımcılara ve borsa çıkışlarına odaklandı. Rapora göre, borsalar önemli miktarda BTC’nin platformlardan ayrıldığını bildirirken, hodler’lar satmıyor. Bu gelişmeler, önümüzde satış baskısın olmayacağı anlamına geliyor.

Glassnode haftalık raporunda, coin’lerin borsalardan çıktığını ve HODLer cüzdanlarndaki coin sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu açıkladı. Bu dinamikler, boğa koşusunun başlaması için büyük önem teşkil ediyor. Ancak, böylesine belirsiz ve çalkantılı bir makroekonomik ortamda, krripto para piyasasının kalıcı olarak ivme kazanması zor görünüyor. Uzmanlara göre, BTC’nin büyük oranda artması için Fed’in para politikasından geri adım atması gerekiyor. Enflasyonun düşürülmesi ise şu anda nihai hedef konumunda.