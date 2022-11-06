Bitcoin (BTC) sonunda 21.000 doları aşmayı başarırken, bazı altcoin'ler de büyük oranda değer kaydetti. Kıdemli bir analist Kasım ayı için 5 altcoin projesini önerdi.

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Bitcoin (BTC) sonunda 21.000 doları aşmayı başarırken, bazı altcoin’ler de büyük oranda değer kaydetti. Kıdemli bir analisti Kasım ayı için 5 altcoin projesini önerdi.

BNB ve MASK: Bu Seviyeler Mümkün!

Özellikle DOGE’nin değerini ikiye katlaması altcoin sezonunu tetikleyebileceği fikrini yarattı. Bu doğrultuda, önde gelen analistlerden Michaël van de Poppe, çoğu altcoin’nin ivme kazanmaya devam edebileceğini öne sürdü. Uzmana göre, altcoin’lerin çoğu rallilerini sürdürmek için iyi konumdalar ancak kesinlikle piyasada konsolidasyon gerçekleşmesini bekliyoruz. Dinamikler ve veriler, oldukça iyi görünüyor. Stratejiste göre, piyasada büyük bir patlamanın eşiğindeyiz. Uzman, yatırımcılardan 5 altcoin’i radarlarında bulundurmasını tavsiye etti. Poppe’nin listesindeki ilk altcoin Binance Coin (BNB). BNB an itibariyle 351 dolardan işlem görüyor. Poppe, BNB‘nin bir hafta içinde %15’in üzerinde değer kazanarak yükselişine devam edeceğini öne sürdü. Benzer şekilde, uzman BNB’nin teknik analizine dikkat çekerek, satın almaya işaret eden olumlu sinyaller olduğunu iddia etti.

Analistin listesindeki ikinci altcoin Mask Network (MASK)i MASK, son 24 saatte %12 gibi büyük bir kazanç elde etti ve an itibariyle 4.81 dolardan işlem görüyor. Poppe, token’ın rallisini sürdürmek için birçok neden olduğunu söyledi ve bir sonraki fiyat hedefini 5,50 dolar olarak belirledi. Ancak uzmana göre, MASK 4 dolara düşerse, ralli sona erebilir. Analistin öngörüsü, altcoin’in birikim aşamasını destekleyen MASK teknik analizi ile uyumlu durumda. Analistin radarındaki bir sonraki altcoin Dogecoin (DOGE) DOGE’nin son iki hafta içinde öne çıkmasıyla, uzman yatırımcılarının sabır göstermeleri ve varlığın kritik seviyeleri geri kazanmasını beklemeleri gerektiğini belirtti. Ancak, analist özellikle 0,13 doların üzerine çıktıktan sonra aşağı yönlü işlem gören token’ın ardından yatırımcıların temkinli olmaları gerektiğini kaydetti. DOGE, son bir haftada %23’ün üzerinde kazanç elde etti.

MATIC ve LINK: Balina Etkisi!

Analistin litesindeki diğer bir altcoin Polygon (MATIC). MATIC’in 1 dolar seviyesini geri almasıyla Poppe, 1,30 dolar hedefinin hala geçerli olduğunu belirtti. Aynı zamanda, teknik veriler, MATIC için yükselişe işaret ediyor. Poppe’nin radarındaki bir sonraki altcoin Chainlink (LINK). Uzman, token’ın 11 dolara doğru sürdürülebilir bir ralli başlatabileceğini iddia etti. LINK, haftalık %20’nin üzerinde kazançla an itibariyle 8.70 dolardan işlem görüyor.

Ancak, uzman LINK’in teknik verilerin yükseliş gösterdiği noktada toparlanmadan önce 7.8 dolar seviyesini yeniden test edebileceği konusunda uyardı. LINK‘te balina birikimi de dikkat çekiyor. Genel olarak, kripto piyasası rallisi, Amerika Birleşik Devletleri iş verilerinin ardından 21.000 seviyesini aşmayı başaran Bitcoin’den (BTC) destek aldı. Bununla birlikte, makroekonomik koşullar ve Fed faktörü hala risk teşkil etmeye devam ediyor.