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Geçen yılki devasa boğa piyasasının sonlanacağına dair öngörüsünün gerçekleşmesi ile yakından takip edilen anonim kripto para analisti Pentoshi, Ethereum (ETH) tabanlı bir altcoin’in önümüzdeki günlerde büyük bir çıkış yapmasını beklediğini söyledi.

LINK için Yüzde 60 Yükseliş Öngörüsü

Yakından takip edilen kripto para analisti Pentoshi, 615 binden fazla Twitter takipçisine merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink‘in (LINK) kripto para piyasalarındaki güçsüz duruş karşısında oldukça güçlü durduğunu belirtti. Analiste göre LINK, 2021’de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 52,20 dolara yükselmeden önce 2020’nin Aralık ayında kendini gösterdiği oldukça önemli bir seviyede işlem görüyor:

Grafikler, altcoin’in 2020 yılına dayanan ABD doları (USD) çiftinde yüksek zaman dilimi desteğinde üzerinde işlem gördüğünü gösteriyor.

LINK, yazım sırasında 7,66 dolardan işlem görüyor. Analistin paylaştığı grafikteki 12,45 dolarlık hedef, altcoin’in yüzde 60’ın üzerinde yükselme potansiyeline işaret ediyor.

“Bitcoin’de Volatilite Artacak”

En büyük kripto para Bitcoin‘i de değerlendiren Pentoshi, BTC’nin aylardır dar bir aralıkta işlem gördükten sonra son derece güçlü fiyat volatilitesine hazırlandığını belirterek, “BTC hakimiyetine (dominance) ve BTC’nin kendisine baktığınızda, her şey oldukça güçlü bir hamle yapmak üzere olduğumuzu gösteriyor. Şu anda her şey sıraya giriyor. Bir ay boyunca birbirimize yüzde 2’lik fiyat hareketlerin üzerinde bağırmaktan başka hiçbir şeyin olmadığı bir aydan sonra, biraz volatilite görmenin vakti geldi.” dedi.

Büyük hareketin olası yönüne gelince, Pentoshi, BTC‘nin muhtemelen yukarı doğru bir hareket etmeye hazır olduğuna inandığını “Bence bunlar, en azından yerel olarak oluşan kısa vadeli dip işaretleri. Bence Bitcoin yakında ayı piyasası rallisi için hazırlanıyor. Yine. Short pozisyon almaktansa böyle bir seviyede long pozisyon almayı tercih ederim. Benim için yanlış olacak harika bir bölge varsa, o da burasıdır.” şeklinde açıkladı.

Pentoshi’nin paylaştığı fiyat grafiğine göre, Bitcoin haftalık destek seviyesinin üzerinde işlem görüyor ve düşen trendi kırmak üzere olduğunu grafik ise ikili dip modeline işaret ediyor.

En büyük kripto para, kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,42 yükselişle 20 bin 142 dolardan alınıp satılıyor.