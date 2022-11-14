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Piyasalar 1 trilyon 50 milyar dolar seviyesinde bir değere sahipti ve SBF’in tüm müşteri mevduatlarını riskli varlıklara yatırdığı ortaya çıktı. Üstelik 20 milyar doların üzerinde olduğu iddia edilen Alameda varlıkları büyük ölçüde kendi bastığı tokenlerden ibaretti. CZ balonu patlattı ve kripto para piyasaları bugün kabaca 834 milyar dolarda bulunuyor. 2018 boğasının zirvesi 750 milyar dolar seviyeleriydi, altına düşer mi?

Kripto Paraları Bekleyenler

Milyarder Chamath Palihapatiya, enflasyonun düşmeye başladığına dair işaretlere rağmen kasvetli bir makroekonomik tablo çiziyor. Risk sermayedarına göre, önümüzdeki altı ay içinde enflasyonun çirkin yüzünü göstereceğini ve bunun da Fed’i faiz oranlarını artırmaya devam etme konusunda cesaretlendireceğini ve bunun da finansal piyasalarda başka bir satış olayını tetikleyeceğini söylüyor.

“Tüm bu olumlu haberlere sahibiz ancak sorun şu ki, aşağı yönde hala çok fazla risk var. David’in resesyonda ikinci dip noktasını henüz görmedik. Dolayısıyla bu çift dip pahalı olacak. Sharpe analistleri enflasyonun önümüzdeki altı ay içinde bir noktada geri geleceğini düşünüyor. Bu da Fed’in ayağını gazdan çekmemesini sağlayacak, belki de iki ya da üç 50 baz puanlık artırım daha yapacak.”

Palihapitiya, Federal Rezerv‘in 2024 yılının ilk yarısına kadar faiz oranlarını %5,50’ye çıkaracağını öngörüyor. Bu durum kripto paralardaki mevcut kaos da göz önüne alınırsa asgari 2 çeyreklik dönemde Bitcoin ve altcoinlerin daha fazla düşmesi anlamına gelebilir.

Kripto Paralar Yükselir Mi?

Palihapitiya’ya göre, uzun bir süre boyunca yüksek faiz ortamı yüz milyarlarca dolar değerindeki girişim sermayesini yok edecek. Ünlü milyarder devam ediyor;

“Daha yeni çekilmeleri görmeye başlıyoruz. İnsanların portföylerindeki etkileri yeni yeni görmeye başlıyoruz. Bu da davranış değişikliğine yol açacaktır. Bu SBF (Sam Bankman-Fried) olayı, risk altındaki para açısından buzdağının görünen kısmı… 2018’den 2021’e kadar ve 2022 için bir tahmin de dahil olmak üzere, girişim sermayesine 1 trilyon dolar enjekte ettik. Tarihsel olarak bu gibi dönemlerde nasıl para kaybedildiğine bakarsanız ve bunu 2018’den bugüne kadar katlarsanız, temel olarak size 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022’deki 1 trilyon doların yaklaşık 500 milyar dolarının yok olacağını söyler. Bunu henüz görmeye başlamadık bile. Daha eski yıllardan da 100 milyar dolar kadarını hesaba katarsanız, 600 milyar ya da 700 milyar dolarlık bir ödenmiş sermaye tahribatından bahsediyoruz demektir.”

Bugün Elon Musk da kripto paraları zor bir kışın beklediğini söyledi. Aynı şekilde Binance CEO’su henüz kripto paraların geri dönüşe hazır olmadığı yönünde bir fikir paylaştı. İyi haber kripto para piyasalarının her çöküşten sonra birkaç kat daha büyümesidir. Zaman bize kripto paraların bir sonraki boğa sezonunda nasıl bir dönem yaşatacak göreceğiz. Şimdilik yatırımcılar iyi günler yaşamıyor.