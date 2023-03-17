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Son Bir Ay İçerisinde Büyük Kayıp Yaşayan Altcoin Yükselişe Geçecek Mi?

Geçtiğimiz ay içerisinde düşüş ivmesine yakalanan kripto para projesi yükselişe geçecek mi? İşte kripto parada son durum!
23:00
17 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Düşüş eğilimi gösteren kripto para yatırımcıları token’ları borsalara taşıması devam ettikçe satış baskısı artacak mı?

AAVE Verileri!

Açık kaynak borç verme protokolünün yerel token olan AAVE holder’ları, son 30 gün içerisinde fiyatlarda %12 oranında bir düşüşe katlandı. Yine de zincir üstü göstergeler uzmanlara göre, piyasanın öngörülebilir gelecekte düşüş eğilimini sürdürebileceğini belirtti. Tanınmış zincir üstü veri ve istihbarat sağlayıcısı Glassnode’a göre, akıllı sözleşmelerde yatırılan AAVE hacmi art arda iki aydır düşüş trendinde.

DeFi akıllı sözleşmelerinde kilitlenen AAVE token’larının yüzdesi, Şubat ayının başından bu yana bir dizi ardışık yeni düşük seviyeye ulaştı. 28 Şubat tarihinden bu yana, çeşitli DeFi protokollerinde kilitlenen AAVE token’larının hacmi, 15 Mart itibarıyla yaklaşık 60.000 AAVE (toplam dolaşımdaki arzın %0,42’si) önemli ölçüde azaldı. Benzer bir düşüş görünümünde borsalardaki AAVE girişi, Mart ayının ilk yarısında sürekli olarak çıkışları geride bıraktı. Exchange Netflow metriği, günlük çıkışlar düşüldüğünde borsalara fazla token akışını izler.

AAVE’de Kritik Seviyeler!

AAVE token’larının tanınan borsa cüzdanlarındaki net akışı, Şubat ayının kapanışından bu yana art arda 14 günden fazla pozitif oldu.  Glassnode’a göre Mart 2023’ün ilk yarısında döviz girişleri, çıkışlardan her gün en az 16.000 AAVE tokeni kadar ağır bastı. Bu durum holder’larının kendilerini kısa vadeli ticaret fırsatları için giderek daha fazla konumlandırdıkları anlamına gelebilir.

Bununla birlikte AAVE holder’ları mevcut oranda akıllı sözleşmelerden token’larını geri almaya devam ederse ve döviz net akışı pozitif kalırsa, kripto para yatırımcıları önümüzdeki haftalarda uzun süreli bir fiyat düşüşü bekleyebilir. IntoTheBlock’un Küresel Para Giriş /Çıkış verileri, AAVE yükseliş fiyat performansı hakkında bir fikir verebilir. GIOM metriği, her bir adreste tutulan token hacmine göre token holder’larının fiyat dağılımını izler.  Mevcut zincir içi göstergeleri ele alan analistlere göre, AAVE’nin 68 dolara düşmesi muhtemel. Burası, 3 milyon token’a sahip 16.000 adresin bir miktar destek sunabileceği yer. Bu destek kırılırsa AAVE 55 dolara kadar düşebilir.

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