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Son 7 Günün En Çok Kazandıranı Bu Altcoin Oldu! Yatırımcısına Yüzde 18 Getirdi!

En büyük kripto para Bitcoin (BTC), 20 bin doların altında mücadele verirken bu alton son 7 günde yatırımcısına yüzde 18 oranında kazandırdı.
12:50
10 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

XRP (XRP), yazım sırasında günlük ölçekte görece sakin olmasına rağmen haftalık ölçekte değerini 18 oranında artırdı ve hafta sonunda yaptığı atılımla 0,5 dolar seviyesinin üzerine çıkmayı başardı. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1’e yakın düşüşle 19 bin 259 dolardan işlem görüyor ve analistler ve uzmanlar fiyatının 19 bin dolar seviyesinin altına düşebileceği üzerinde duruyor. Çoğu altcoin günlükte verdikleri küçük kayıplarla sakin kalırken, haftalık ölçekte en iyi performans gösterenin XRP olduğu görülüyor.

Bitcoin 19 Bin Dolar Desteğini Test Edebilir

En büyük kripto para Bitcoin’in fiyatı geçen hafta 20 bin 500 dolar civarında üç haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından düşüşe geçti. Yukarı yönde hareketini sürdüremedi. BTC, birkaç günlüğüne de olsa 20 bin doların üzerinde kalmayı başardı ancak ABD’den gelen olumlu istihdam verileri ile Bitcoin’in sert şekilde düştüğü ve bir saat gibi oldukça kısa süre içerisinde bin dolar değer kaybettiği görüldü.

Hafta sonunda 19 bin 300 doların altına kadar gerileyen Bitcoin, toparlanarak 19 bin 600 dolara doğru yükselse de ayıların pençe darbelerinden kaçamadı ve yeniden aşağı yönde hareket etmeye başladı. Şu anda son 7 günün en düşük seviyesi olan 19 bin doların üzerinde kalma mücadelesi veriyor. Piyasa değeri küçük bir darbe alarak 370 milyar doların altına düşerken, piyasalar üzerinde hakimiyeti yüzde 39,5’e oturmuş durumda.

Geçen Haftanın En Çok Kazandıranı XRP Oldu

Cumartesi günkü düşük işlem hacimlerinin Pazar günü de sürdüğü görüldü ve çoğu altcoin sakin kalmayı başardı. Ethereum son 24 saat içerisinde yüzde 1 daha değer kaybetti ve şu anda bin 300 doların hemen üzerinde, bin 306 dolardan alınıp satılıyor. Solana (SOL), Polkadot (DOT) ve Polygon‘un (MATIC) da benzer performanslar gösterdiği görülüyor.

XRP ise son 24 saat içerisinde yüzde 0,17 oranında düşmüş olsa da varlık son 7 günde yaklaşık yüzde 18 değer kazandı. Bu şekliyle yüksek piyasa değerli büyük altcoin’ler arasında en iyi performans gösteren XRP, şu anda 0,5 dolar seviyesinin üzerinde, 0,5161 dolardan işlem görüyor.

Günlük ölçekte BNB (BNB), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) yazım sırasında yüzde 2,5’e varan oranlarda kayıplar kaydederken, 9 Ekim’de yatırımcısına en çok kazandıran altcoin Quant (QNT) yeni haftanın ilk gününde yüzde 10’a yakın düşmüş durumda.

Kripto para piyasalarının toplam değeri de bin günde yaklaşık 10 milyar dolar eridi. Toplam piyasa değeri yazım sırasında 932 milyar dolarda seyrediyor.

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