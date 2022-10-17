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Birlikte çalışabilirlik odaklı Quant Network‘ün yerel token’ı QNT adlı kripto para, son dört ayda yüzde 450 gibi son derece şaşırtıcı bir sıçrama yaparak piyasadaki çöküşlerden ve durağanlıktan sıyrılmayı başardı.

RSI, Aşırı Alım Sinyali Veriyor

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre QNT, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 15 yükselişle 211,04 dolardan işlem görüyor. Son 7 günde değerini yüzde 40’a yakın artıran altcoin, 2.63 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 30 kripto para arasına girerek 27’nci sıraya yükseldi.

QNT, piyasa değeri bakımında en büyük 30 kripto para arasında Göreceli Güç Endeksi (RSI) adı verilen popüler teknik göstergenin güçlü yukarı yönlü sinyal olan “aşırı alım” durumuna sahip tek kripto para. Kripto paraların büyük çoğunluğunun Mayıs – Haziran aylarındaki piyasa çöküşünden beri çok az yaşam belirtisi gösteriyor olması bakımından altcoin’in RSI’sının böyle bir sinyali veriyor oluşu bu takdir edilesi bir başarı olarak yorumlanıyor.

QNT’nin günlük grafik RSI‘sı yazım sırasında 70’in oldukça üzerindeyken, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) RSI’sı 50’nin altında hareket ediyor. 70’in üzerindeki bir RSI aşırı alım koşulları anlamına gelirken, 30’un altı varlığın aşırı satımda olduğuna işaret eder. RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçen bir momentum göstergesidir. Bireysel yatırımcılar ve trader’lar genellikle aşırı alım RSI’sını yaklaşan bir düşüşün işareti olarak yanlış okurlar. Ancak, durum her zaman böyle değildir. 70’in üzerinde veya aşırı alım değeri, varlığın çok hızlı yükseldiği ve geçici bir boğa hareketi yapıyor olabileceğini gösterir.

Ralli Balinalar Tarafından Destekleniyor

Blockchain analiz şirketi Santiment, QNT’nin rallisinin balinalar olarak adlandırılan ve cüzdanında 100 QNT ve bin QNT bulunan adreslerin artan coin birikimiyle desteklendiğini bildirdi. Veriler, balina seviyesi adreslerde tutulan QNT sayısının son dört ay içerisinde 1.47 milyondan yaklaşık 1.7 milyona yükseldi.

2015 yılında piyasaya sürülen Quant Network, aynı anda farklı halka açık ve özel Blockchain’ler arasındaki etkileşimi kolaylaştırmak için birlikte çalışabilirlik işletim sistemi olan Overledger teknolojisini kullanır. QNT token‘ı, teknolojiye erişim ücretlerini ödemek için kullanılır. Token’ın maksimum arzı 14.6 milyon ile sınırlandırılmıştır.