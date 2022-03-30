Kripto para piyasası konsolide olurken bu altcoin tüm piyasayı gölgede bırakarak %100'ün üzerinde arttı.

Kripto para piyasasında büyük artışlar kaydedildi. Lider kripto para birimi Bitcoin, 42.000 dolar seviyesinden 48.000 doların üzerine yükseldi. Ancak bu altcoin‘de yaşanan artış tüm kripto para piyasasını gölgede bıraktı.

Son günlerin popüler altcoin’i STEPN (GMT), hem haftalık hem de günlük artışta piyasaya liderlik ediyor. İşte STEPN‘da (GMT) son durum.

STEPN (GMT) %100 Arttı

Lider kripto para birimi Bitcoin ve altcoin‘ler son günlerde güzel kazançlar elde etti. Ancak son dönemin popüler kripto para birimlerinden STEPN (GMT), Bitcoin ve altcoin’lerdeki artışı gölgede bırakmayı başardı.

Öyle ki popüler altcoin geçtiğimiz gün 1.03 dolardan işlem görürken bugün itibarıyla 2.22 dolar seviyesine kadar yükseldi. GMT fiyatında yaşanan bu artış %100’ün üzerinde bir değer kazanımına denk geliyor.

Öte yandan GMT, son bir hafta içerisinde de kripto para piyasasında en çok artış yaşayan ikinci kripto para birimi olarak yatırımcıların karşısına çıkıyor. STEPN grafiğine baktığımızda, altcoin geçtiğimiz hafta başında 1 doların da altında işlem görürken 7 gün içerisinde %189’luk bir artış yaşayarak yatırımcılarına en çok kazandıran kripto para birimi oldu.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla STEPN (GMT), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %106’lık bir artışla 2.18 dolardan alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

STEPN (GMT) Nedir?

STEPN, oyuncuların token kazanmak için bir NFT Sneaker ile açık havada yürüyebileceği, koşabileceği Solana tarafından desteklenen ilk move-to-earn mobil NFT oyunudur. STEPN, karbon nötrlüğüne olumlu katkıda bulunurken milyonları Web 3.0 dünyasına getirerek daha sağlıklı yaşam tarzlarına katılmaları için ilham vermeyi amaçlıyor.

Kazanmak için geçiş uygulamasına başlamak için, kullanıcıların Solana’nın yerel SOL token’ını STEPN’in uygulama içi cüzdanına yatırması, uygulama içi marketten bir spor ayakkabı NFT’si satın alması ve “enerji” ikmali için 24 saat beklemesi gerekiyor.