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Kripto para piyasası, bugün toparlanmaya başladı. Ekosistemdeki NFT satışlarındaki artış nedeniyle, popüler altcoin’in fiyatı büyük oranda yükseldi.

Cardano’da NFT Satışları, Rekor Kırdı

Cardano, son 24 saatte %14 artışla 0,624 dolara yükseldi. Popüler altcoin, son bir haftada %22 değer kazandı. ADA, yaklaşmakta olan güncelleme ve blockchain’deki gelişmeler nedeniyle piyasadaki diğer altcoin’lerden daha iyi bir performans sergiliyor. Ancak ADA’nın bugünkü yükselişi, Cardano ekosistemindeki NFT’lere yönelik ilginin artmasından kaynaklanıyor. Cardano, NFT yarışında emin adımlar atmaya devam ediyor. Cardano’nun günlük NFT satışları, Pazartesi günü 1.3 milyon dolara ulaştı. Cardano, Solana ve Ethereum’dan sonra üçüncü en büyük NFT platformu haline geldi.

Bu artışın büyük bir kısmı, muhtemelen, yaşanan teknik sorunların ardından Solana’dan Cardano’ya geçen kullanıcılardan kaynaklanıyor. Twitter’daki birkaç NFT trader’ı, Solana’da meydana gelen ve bitmek bilmeyen kesintiler konusundaki hayal kırıklıklarını dile getirdi ve bazıları Cardano’ya geçeceklerini açıkça belirtti. Cryptoslam’den gelen veriler, Solana’nın günlük NFT satışlarının son 24 saatte yaklaşık %20 düşerek 2,4 milyon dolara düştüğünü gösteriyor. SOL, geçen hafta %6 düşüşle piyasaya nazaran büyük ölçüde geride kaldı.

Cardano, ImmutableX’i Geride Bıraktı.

Cardano tabanlı oyna-kazan oyunu Cornucopias’taki arazi satışları şu anda ekosistemdeki NFT satışlarının yaklaşık %5.1 ile en büyük bölümünü oluşturuyor. JPG Store, günlük hacimlerin %90’ından fazlasını oluşturan Cardano’daki en büyük NFT pazarı konumunda. Cryptoslam verilerine Cardano, günlük satışlarda ImmutableX’i geride bıraktı. ADA artan NFT satışlarından yararlandı. Ancak token, yaklaşmakta olan büyük bir güncelleme beklentisiyle de ivme kazandı. Cardano CEO’su Charles Hoskinson, blockchain için yeni özelliklerin bu hafta içinde açıklanacağını söyledi. Github verilerine göre Cardano üzerine inşa eden geliştiricilerin sayısı da son zamanlarda rekor seviyeye ulaştı.

Bu aynı zamanda büyük balinaların ADA’ya yönelmesine neden oldu. Birikim süreci, tokenin son zamanlardaki gücüne katkıda bulundu. Bitcoin fiyatını tahmin etmede yüzde 90.75’lik bir doğruluk oranı olan CoinMarketCap.com kripto para topluluğu, Cardano’nun Haziran sonunda 1 dolar seviyesinden işlem görmesini bekliyor. Platforma göre, ADA 30 Haziran’da 1.034 dolara ulaşacak. Mevcut seviyeler göz önünde bulundurulduğunda bu, %69,23’lük bir artış anlamına geliyor. Söz konusu ankette 24.430 kişi oy kullandı.