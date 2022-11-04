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Solana Tabanlı Bu Altcoin Listeleme Haberiyle Uçtu!

Solana (SOL) tabanlı bir altcoin, ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase'de listeleneceği haberi üzerine adeta uçtu. Altcoin'in fiyatı yüzde 200'ün üzerinde yükseldi.
13:15
4 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana (SOL) tabanlı bir altcoin, ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase‘de listeleneceği haberi üzerine adeta uçtu. Listeleme haberinin hemen ardından yönünü yukarı çeviren altcoin’in fiyatı yüzde 200’ün üzerinde yükseldi.

Coinbase’den Listeleme Müjdesi

Coinbase, müşterilerinin artık Marinade (MNDE) ve Marinade Staked SOL (mSOL) altcoin’lerini platformu üzerinde alıp satabileceklerini duyurmasının ardından yükseliş başladı. Söz konusu 2 altcoin, kripto para borsasının düşük işlem hacmine sahip, daha riskli kripto paralara verdiği bir etiket olan “deneysel varlık” etiketiyle listeleniyor. Bu etiket altındaki altcoin’lerle ilgilenen yatırımcıların, söz konusu altcoin’lere yatırım yaparken dikkatli olmaları, sık sık yüksek volatilite ile karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerekiyor.

Coinbase, yaptığı listeleme duyurusunda,  “Marinade (MNDE) ve Marinade Staked SOL (MSOL) artık coinbase.com’da ve Coinbase’in iOS ve Android uygulamalarında ‘Deneysel Varlık’ etiketiyle listeleniyor. Coinbase müşterileri bu varlıkları satın almak, satmak, dönüştürmek, göndermek, almak veya saklamak için platforma giriş yapabilirler.” notunu düştü.

Listeleme Haberi ile MNDE Sert Yükseldi

Solana ekosisteminde merkeziyetsizliğin korunmasına yardımcı olan likit stake protokolü Marinade Finance’in yönetim token’ı MNDE, son 24 saat içinde yüzde 250’e yakın yükseldi. Altcoin’in 0,29 dolara kadar dayandığı görüldü. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre MNDE, yazım sırasında bir miktar geri çekilmeyle son 24 saatte kaydettiği yüzde 241,65 yükselişle 0,2582 dolardan işlem görüyor.

SOL token’larını Marinade protokolünde stake edenlere ödül olarak verilen ve merkeziyetsiz finansta (DeFi) kullanılabilen likit bir stake token’ı olan mSOL ise son 24 saatte yüzde 1,13 yükseldi ve yazım sırasında 34,45 dolardan alınıp satılıyor.

Öte yandan en güçlü Ethereum rakiplerinden biri olarak gösterilen Solana (SOL), yazım sırasında son 24 saatte yüzde 2’ye yakın yükselişle 32,23 dolardan fiyatlanıyor. SOL’un son 7 günde değerini yüzde 5’in üzerinde artırdığı görülüyor.

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