6 Kasım 2021 tarihinde 260,06 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Solana'nın fiyat grafiği ne söylüyor, Solana'nın geleceği nasıl? Gelin bu iki sorunun yanıtını vermeye çalıştığımız yazımıza geçelim.

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2021’de yaptığı çıkışla yatırımcıların favori altcoin’leri arasındaki yerini alan Solana (SOL) için meraklı bekleyiş sürüyor. 6 Kasım 2021 tarihinde 260,06 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Solana’nın fiyat grafiği ne söylüyor, Solana’nın geleceği nasıl? Gelin bu iki sorunun yanıtını vermeye çalıştığımız yazımıza geçelim.

Solana Fiyat Grafiği Ne Söylüyor?

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre Solana, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,91 yükselişle 27,81 dolardan işlem görüyor. SOL, 9.94 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 9’ncu kripto para.

Solana fiyat grafiğine bakıldığında fiyatın şu anda 200 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) altında işlem gördüğü görülüyor. 200 günlük SMA, 18 Ocak 2022’den bu yana son 277 gündür SAT sinyali veriyor. Ayrıca SOL fiyatı, şu anda 50 günlük SMA’nın altında ve bu gösterge 06 Ekim 2022’den bu yana son 15 gündür SAT sinyali veriyor. Teknik göstergelere göre, Solana’nın 200 günlük SMA’sı önümüzdeki ay düşecek ve 21 Kasım 2022’ye kadar 37,40 dolara ulaşacak. Solana’nın kısa vadeli 50 Günlük SMA’sının 21 Kasım 2022’ye kadar 30,49 dolara gerileyeceği tahmin ediliyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) momentum osilatörü, bir kripto paranın aşırı satım (30’un altında) veya aşırı alım (70’in üzerinde) olup olmadığına işaret eden popüler bir göstergedir. Şu anda Solana için RSI değeri 35,34 seviyesinde. Bu da SOL piyasasının nötr bir seviyede olduğunu gösteriyor. Algoritmik fiyat tahmin platformu Coincodex’in sağladığı veriler Solana’nın Kasım ayında 12 dolara kadar gerileyebileceğini gösteriyor. Böyle bir düşüş fiyatın yüzde 50’nin üzerinde düşmesi anlamına geliyor.

Solana’nın Geleceği Nasıl?

Altcoin’i diğer önemli teknolojik yenilikler ve trendlerle karşılaştırmak, Solana fiyatının uzun vadede nereye gidebileceğini tahmin etmenin bir yolu olabilir. Yukarıdaki tablo, büyüme yörüngesinin internetin büyümesini veya büyüme aşamasındaki Google ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketlerini takip etmesi durumunda Solana fiyatının 2023, 2024 ve 2025 yıllarının sonunda hangi seviyelerde olabileceğini gösteriyor.

En iyi senaryoda, 2025 yılı için SOL fiyat tahmini, Facebook büyümesini takip etmesi durumunda 443,02 doları görmesi beklenebilir. Solana’nın internetin büyümesini takip etmesi durumunda ise 2025 yılında 87,33 doları görmesi beklenebilir. Her iki durumda da SOL fiyatının mevcut fiyatların üzerine çıkacağı görülüyor.