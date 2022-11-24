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Şok! Tarih Belli Oldu! Ripple Davasında Sıcak Gelişme!

XRP yatırımcılarının heyecanı katlanarak artıyor. Ripple cephesindeki son gelişmeler onların haksız olmadığını gösteriyor.
17:56
24 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

XRP yatırımcıları yaklaşık 2 aydır tünelin ucundaki ışığı gördüğü için heyecanlı ve bugünlerde yeni bir gelişme oldu. Kripto para piyasaları için emsal olacak davada yeni gelişme var. FTX çöküşüyle XRP etrafındaki coşku zayıflamış görünse de popüler altcoin rakibi ADA Coin’in fiyat olarak önüne geçti. Peki son gelişmeler neler?

Ripple Davası Son Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasında uzun süredir devam eden yasal mücadele henüz önemli Hinman konuşma belgelerini ve ilgili e-postaları kamuya açıklamadı. Ancak komisyon belgeleri teslim etti. Avukat Fred Rispoli, 5 Aralık 2022 tarihine kadar her iki tarafın cevap özetlerinin kamuya açıklanacağını belirtti. Ancak bunlar redakte edilmiş kopyalar olacak. Yani gözden geçirilmiş bazı bilgilerin gizli tutulduğu versiyonları görülecek.

Rispoli, Hinman’ın konuşmasıyla ilgili e-postaların da aynı tarihte kamuoyuna açıklanabileceğini belirtiyor. Bu arada, mahkeme aralık ayının ilerleyen günlerinde redakte edilmemiş versiyonlar hakkında karar verecek. Yani Ripple davası için sonuç beklenenden yakın olabilir. Bu durum XRP fiyatı üzerinde pozitif etki gösterebilir. Nitekim 2 yılı aşkın süredir XRP yatırımcıları bu davanın sonuçlanmasını bekliyor. Coinbase gibi bazı devler devam eden dava nedeniyle XRP Tokeni delist etmişti. Amicus özetlerinde Coinbase, Ripple şirketini destekledi yani davanın Ripple lehine sonuçlanmasıyla hızlı biçimde XRP’nin borsada listelendiğini görebiliriz. Bu durum XRP fiyatı etrafındaki coşku için çarpan etkisi oluşturur.

Ripple Davası Biteceği Tarih

Ripple Genel Danışmanı Stuart Alderoty, 18 ay ve 6 mahkeme kararının ardından nihayet Hinman belgelerini ele geçirdiklerini belirtti. Sanıkların XRP davasındaki yasal argümanlardan emin olduklarını da sözlerine ekledi. Avukat James Filan’ın programına göre, Taraflar 22 Aralık’a kadar özet karar önergeleriyle bağlantılı tüm materyalleri mühürlemek için çok amaçlı önergeler sunacaklar. Bu, nihayetinde XRP davasındaki beyanları, karşı beyanları, beyanları ve destekleyici sergileri içerecektir. Bölge Yargıcı Torres’in hem Uzman önergelerini hem de özet yargı önergesini aynı gün karara bağlaması bekleniyor.

Peki ama ne zaman? Kritik kararın 31 Mart 2023 tarihinden önce alınması ihtimali kuvvetli yani XRP yatırımcılarının önünde tahminlere göre maksimum 4 aylık bir süreç kaldı. Ripple eğer davayı kazanırsa SEC’in diğer kripto paralara karşı açacağı kayıtsız menkul kıymet davaları da riske girecek. CFTC’nin süreci yönetmesi ihtimalini de göz önünde bulundurursak tüm kripto piyasasını etkileyebilecek büyük SEC FUD’ının söndüğünü görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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