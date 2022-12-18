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Şok Hedef! Binance Coin (BNB) Buraya Gidiyor!

BNB artık dibi buldu mu? Düşüşün devam etmesi halinde kritik seviyeler hangileri?
12:50
18 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Hacim bakımından kral kripto para borsası Binance birçok problemle mücadele ediyor ve BNB eriyor. Peki ama nereye gidiyor? Kritik fiyat hedefleri ve son haberlerin fiyat üzerindeki etkisini incelemek önemli. Binance gerçekten güven kaybetmeyi hakketti mi? Yatırımcılar Binance borsası hakkında neden olumsuz düşünmeye başladı?

Binance Güvenli Mi?

Hiçbir kripto para borsası gerçek anlamda regülasyonlar olgunlaşmadan ve detaylı, düzenli denetimlerden geçmeden tam olarak güvenli olamaz. FTX için birkaç ay önce “güvenli mi?” sorusu sorulsaydı buna birçok yatırımcı “evet” cevabını verirdi. ABD’li düzenleyicilerle yakın ilişkileri olduğu imajını veriyorlardı ve girdikleri tüm pazarlarda devlet otoriteleriyle sıkı ilişkiler geliştiriyorlardı. Ancak kripto para borsalarına özel kapsamlı düzenlemeler olmadığı için sınırlı denetimlerden geçiyorlardı. Böylece müşteri varlıklarının Alameda tarafından kullanıldığının anlaşılması ancak iflastan sonra oldu.

FTX patlamasının ardından geçtiğimiz haftalarda Binance çevresinde büyük bir korku yaşandı. Bu korkular, borsa tokenı Binance Coin’in fiyat grafiklerinde açık biçimde görülüyor. Dahası, CryptoQuant’ın Binance’in Proof-of-Reserve’üne ilişkin son raporu, yükümlülüklerinin %97’sinin borsa rezervleri tarafından teminat altına alındığını vurguladı. Bu veriler Binance‘ın FTX benzeri bir davranış sergilemediğini göstermiştir. Raporları, Binance’in gerçekten de iddia ettikleri BTC miktarına sahip olduğunu belirlemek içindi ve borsa hakkında olumlu duygular uyandırmak için değil.

Binance Coin (BNB)

Binance Coin 250 doların altına düştü, boğalar 240 doları geri kazanmak için mücadele ediyor. Fiyat grafikleri geçtiğimiz hafta boyunca ayılar lehine büyük ölçüde çarpıktı. Kasım ayının sonlarında, BNB 315 dolar direnç seviyesini test etmek için yükseldi ve reddedilme ile karşılaştı. 11 Aralık’a kadar, fiyat kademeli bir düşüş trendine girdi ve bu da başka toparlanmadan önce ciddi düşüşün habercisiydi. Aslında altcoinlerin çoğu BTC ile düşerken pozitif ayrışan BNB olması gereken fiyat bölgesine geriliyor. Bu durum Binance özelinde çıkan haberler tarafından tetiklendi.

BNB son düşüşünde bir toparlanma beklentisi oluşturdu ancak Binance Coin 276 dolarlık destek seviyesinin altına indiğinde bu fikir hızla geçersiz kılındı. Aynı seviyeyi 14 Aralık’ta direnç olarak tekrar test etti. Yukarıdaki kırmızı ile işaretlenmiş alan, 12 saatlik grafikte bir yükseliş emir bloğunu temsil ediyordu. Temmuz ayında destek görevi gören 216 dolar bölgesi şimdilik ana hedef gibi görünüyor. Bu düşüş fikrinin geçersiz kılınması, 260 dolar üzerinde kapanışlarla mümkün olacaktır.

Vadeli işlemler tarafında BNB short pozisyonları ciddi anlamda birikti. Bu da traderların düşüş momentumunun artacağına dair beklentisini gösteriyor. İşin trajikomik kısmı ise short pozisyonların çoğunun Binance borsasında açılmış olmasıdır. Binance hakkında olumsuz duygularla açığa satış yapan traderlar short pozisyonlarını yine burada açılıyor.

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