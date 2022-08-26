Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum’da (ETH) Merge güncellesi için geri sayım başlarken, analistler, yatırım şirketleri ve geliştiriciler yeni sistemin işlevi konusunda bölünmüş durumda.

Valkyrie Investments, Bitcoin, Avalanche ve Zilliqa’ya Yöneliyor

Önde gelen yatırım şirketlerinden Valkyrie Investments’ın baş yatırım yetkilisi, kurumun Ethereum (ETH) Merge yaklaştıkça Bitcoin (BTC) gibi daha güvenilir varlıklara yöneldiğini söylüyor. Valkyrie CIO’su Steve McClurg, Bloomberg Technology ile yaptığı yeni bir röportajda, Ethereum Eylül ayında hisse kanıtı (PoS) konsensüs mekanizmasına geçmeye hazırlanırken, kripto varlık yöneticisinin Ethereum’daki tüm pozisyonlarından çıktığını söyledi. McClurg, yönetimi altında yaklaşık 1 milyar dolarlık varlığa sahip Valkyrie’nin fonlarını Bitcoin ve Avalanche (AVAX) ve Zilliqa (ZIL) gibi diğer akıllı sözleşme blok zincirlerine aktardığını söyledi. Ethereum’un bu süreçte risk teşkil ettiğini belirten yönetici, şu anda Bitcoin’in , şirketin fonları için daha güvenli olduğunu belirtti. McClurg ayrıca, AVAX ve ZIL gibi temeli daha sağlam hisse kanıtı protokollerün de tercihleri arasında olduğunu vurguladı.

Ethereum Merge konusunda belirsizliklerin ve risklerin olduğuna dikkat çeken uzman, Eylül ayının ortasında gerçekleşmesi beklenen güncellemeyi yakından takip edeceklerini belirtti. Bu süreçte daha oturmuş ve istikrarlı ekosistemlere yöneceleceklerinin altını çizen McClurg ETH’den uzaklaşacaklarını yineledi. McClurg, Ethereum‘un hisse kanıtı konsensüs mekanizmasına yükseltmesinin, yatırımcılar için büyük riskler oluşturabilecek bir sistemle geldiğini söylüyor. Yöneticiye göre, kısa vadede hisse kanıtına geçiş Ethereum için risk teşkil ediyor. Ancak uzun vadede, işe yarayabilir. Ancak Ethereum ağı aslında iş kanıtı olarak daha güvenlidir. Bitcoin’i gerçekten en güvenli ağ yapan faktör esasen dünyanın her yerinde işlemleri merkeiyetsiz bir şekilde doğrulayan bilgisayarlarınızın olmasıdır. Hisse kantı sistemine geçtiğinizde, bu birkaç kişinin kontrolüne geçiyor.

Ethereum’un Kendini Kanıtlaması Gerekiyor

CIO ayrıca, Ethereum‘un Birleşmeden sonraki güvenliğinin, ağda büyük miktarda fon tutan yatırımcıların kendilerini güvende hissedebilmeleri için sistemin kendini kanıtlaması gerektiğini söylüyor. McClurg’a göre Ethereum’un yeni sistemde nasıl çalıştığının görülmesi gerekecek. Güvenlik konusunda endişeler var.

Çünkü gerçekten bir milyon dolar ve pahalı bir NFT‘ye sahipseniz ve Ethereum ağına güveniyorsanız , şu anda ekosistem değişiyorsa, endişe içerisinde olmak için birçok neden var. Uzmanlara göre, Bitcoin ve Ethereum ayı piyasasında olumlu gelişmelere çok fazla tepki vermiyor.