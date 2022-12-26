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Şok Gelişme! Popüler Kripto Para Cüzdanı Saldırıya Uğradı: Kayıp En Az 8 Milyon Dolar!

Çok zincirli kripto para cüzdanı BitKeep hack saldırısına uğradı. Saldırıda en az 8 milyon dolar değerinde kripto para çalındı.
13:00
26 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yılın sonuna yaklaşılırken hacker’ların sıkı bir şekilde çalışmaya devam ettikleri ve kripto para piyasasını hedef almaya devam ettikleri görülüyor. Son olarak çok zincirli popüler bir kripto para cüzdanı olan BitKeep’in hack saldırısına uğradığı ve en az 8 milyon dolar değerinde kripto para çalındığı bildirildi.

Resmi Olmayan Uygulama Sürümleri Tehlike Saçıyor

Çok zincirli kripto para cüzdanı BitKeep‘in bazı kullanıcıları, cüzdanlarını kullanmadıkları sırada fonlarının boşaltıldığını ve transfer edildiğini bildirdi. BitKeep ekibi, resmi Telegram gruplarında, kullanıcılar tarafından yüklenen ve uygulamanın resmi olmayan bazı APK sürümlerinin hacker’lar tarafından ele geçirildiğini ve hacker’larca yerleştirilen kodlarla çalıştırıldığını doğrulayarak şunları belirtti:

Paranız çalındıysa, indirdiğiniz veya güncellediğiniz uygulama sürümü bilinmeyen bir sürüm (resmi olmayan sürüm) olabilir ve hacker’larca ele geçirilmiş olabilir.

Saldırı devam ederken, BitKeep ekibi kullanıcılarını fonlarını Google Play ve Apple App Store gibi resmi kaynaklardan indirilen uygulama sürümündeki bir cüzdana aktarmaya davet etti. Bunun dışında ekip, topluluk üyelerinden, önceki cüzdanlara zaten “hacker’ların sızmış” olabileceğinden, yeni oluşturulan cüzdan adreslerini kullanmalarını istedi. BitKeep ekibi, soruşturmaya yardımcı olmak için etkilenen kullanıcılardan yaşadıklarıyla ilgili bilgi sağlamaları için bir Google formu açtı.

8 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Çalındı

Saldırının faili olduğu düşünülen bir hacker’in cüzdanında halihazırda 5 milyon dolardan fazla kripto para bulunuyor. Saldırıda çalınan kripto paraların miktarı henüz kesinleşmemiş olsa da hacker’ın halen birden fazla cüzdana para aktardığı görülüyor. Blockchain güvenlik ve analiz şirketi PeckShield şu ana kadar 8 milyon dolardan fazla Tether, DAI, Binance Coin ve Ether çalındığını açıkladı.

17 Ekim’de BitKeep başka bir hack saldırısının hedefi olmuş, saldırıda 1 milyon dolar değerinde BNB çalınmıştı. Saldırı token takasını mümkün kılan bir hizmet aracılığıyla gerçekleştirildi. Şirket, cüzdan hizmetini askıya almak zorunda kalmış ve etkilenen tüm kullanıcılara geri ödeme yapılacağının sözünü vermişti.

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