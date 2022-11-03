Sinyalleri çıkan algoritma, popüler altcoin Cardano (ADA) için ay sonu fiyat tahminin verdi. Algoritma, ADA fiyatının ay sonuna kadar yüzde 44'ün üzerinde yükselmesini öngörüyor.

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Kripto para piyasası uzun bir düşüş döneminden geçiyor ve nefes alıyor gibi görünse de, önde gelen varlıklarından biri olan Cardano‘nun (ADA) fiyatı, 4 Ekim’deki 0,4316 dolar seviyesinden yüzde 8’in üzerinde düşüş göstererek benzerlerine kıyasla geçtiğimiz ay boyunca sürekli bir mücadele içinde kaldı.

Algoritma: ADA Ay Sonuna Kadar Yüzde 44 Yükselecek

Fiyattaki düşüşe rağmen, NeuralProphet’in açık kaynaklı ve makine öğrenimi çerçevesini kullanan PyTorch tabanlı algoritmik fiyat tahmin aracı, ADA‘nın 30 Kasım 2022’ye kadar 0,57 dolar seviyesine ulaşacağı öngörüsünde bulundu. Bu, güncel fiyatlarla Cardano ağının yerel varlığı ADA’nın ay sonuna kadar yüzde 44’ün üzerinde yükselmesi anlamına geliyor.

Gelecekteki fiyatları öngörmenin mükemmel bir yolu olmasa da aracın 31 Temmuz 2021 tarihinden algoritmik stabilcoin projesi TerraUSD’nin (UST) ani çöküşüne kadar olan dönemde yeterli seviyede doğruluk yüzdesinde fiyat öngörüleri sunduğu görülüyor.

Cardano Fiyat Analizi

Kripto para piyasasının anlık olarak canlılığının bir kısmını geri kazandığı ve fiyatların Fed’in son faiz artışından çok fazla etkilenmediği göz önüne alındığında, yatırımcılar şimdi önümüzdeki aylarda nereye gideceğini öngörmek için ADA gibi varlıkların fiyat hareketlerini inceliyor.

Kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe’nin 30 Ekim’deki gözlemlerine göre, Cardano, yatırımlar için uzun vadeli, büyük bir fırsat sunan satın alım bölgesinde hareket ediyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Cardano ağının yerel varlığı ADA, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,24 yükselişle 0,3944 dolardan işlem görüyor. ADA’nın son 7 günde yüzde 2,83, son 30 günde ise yüzde 8,74 düştüğü görülüyor. Popüler altcoin’de tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 2 Eylül 2021 tarihinde 3,10 dolarla kaydedildi. Güncel fiyatlarla ADA, ATH’ının yüzde 87,29 altında fiyatlanıyor.

13.54 milyar dolar piyasa değeri ile Cardano, şu anda en büyük 9’ncu kripto para. Cardano ağının hemen önünde 17.56 milyar dolar piyasa değeri ile Dogecoin (DOGE) yer alırken, hemen altında 11.34 milyar dolar piyasa değeri ile Solana (SOL) yer alıyor.