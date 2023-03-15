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Şimdi Geldi! Binance Parite Listeleme Duyurusu!

Binance 3 yeni pariteyi marjin işlemler için duyurdu.
18:29
15 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Coinbase ile karşı karşıya gelen Binance CEO’su şimdilik geri adım atmış gibi görünüyor. Özellikle Coinbase’in son hamlesinden sonra bu şaşırtıcı oldu. Binance borsası bir nevi rakibi Coinbase’i desteklemiş oldu. Bu aynı zamanda ilgili altcoinin kullanım durumunu artıracağı için son derece önemlidir.

Binance Listeleme 15 Mart

Binance, İzole ve Cross Marjin için aşağıdaki USDC çiftlerini ekliyor. Coinbase borsası yakın zamanda henüz itfaları durmamış olan BUSD için delist kararı almıştı. Bu hareket daha önce USDC stablecoini delist eden Binance borsasına bir cevap niteliğindeydi. Ancak aradan günler geçtikten sonra Binance borsası USDC 1 dolara sabitliğini geri kazanmadan önce USDC paritelerini açtı. Şimdi de Cross ve İzole marjin işlemleri için listelemeyi yaptı. Bu durum Binance borsasındaki USDC arzının daha da artmasını sağlayabilir.

  • BTC/USDC
  • ETH/USDC
  • USDC/USDT

Binance borsası önümüzdeki yıl Şubat ayında BUSD itfaları da duracağı için daha fazla stablecoin listelemek istiyor. Bu konuda en fazla desteği ise TUSD tarafına veriyor. Önümüzdeki aylarda en büyük iki veya üçüncü stablecoin olarak TUSD’yi görebiliriz.

Binance vs Coinbase

Binance borsasının CEO’su FTX çöküşünün ardından sektördeki kötü oyunculara karşı paylaşımlar yapacağını duyurmuştu. Ardından birkaç borsanın şüpheli olduğunu düşündüğü işlemlerini paylaştı. Son olarak Coinbase borsasını da Grayscale üzerinde hedef aldı ancak Coinbase CEO’su şüphe içerikli paylaşıma hızla cevap verdiği için tartışma kısa sürdü. Ardından USDC paritelerinin likiditenin daha verimli kullanılması için Binance borsasından kaldırıldığını gördük. BUSD o günlerde düzenleyiciler tarafından baskı altına alınmamıştı ve USDT dışında en büyük alternatif stablecoin olarak Binance borsasında duruyordu.

Buna cevap olarak SVB iflasının olduğu hafta Coinbase borsası BUSD paritelerini kaldırdı. Bu daha önce Binance tarafından atılan USDC adımına cevap niteliğindeydi. Şimdiyse Binance yeniden USDC paritelerini aktif hale getiriyor. Bu durum borsadaki hacim ve alternatif stablecoin seçenekleri açısından pozitif bir gelişmedir.    Silicon Valley Bank iflasının ardından 3,3 milyar doları içeride kalan Circle daha sonra FDIC tarafından fonlar garanti edildiği için rahat nefes aldı. Fakat şimdi ABD bankacılık krizi Credit Suisse’e sıçradığı için bankalara dair endişeler devam ediyor.

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