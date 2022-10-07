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Luna Foundation Guard (LFG) birkaç dakika önce yaptığı paylaşımla Terra (LUNA) mağdurlarının moralini bozdu. Mayıs ayında yapılan duyuru LFG hazinesindeki varlıkların küçük Terra yatırımcılarına dağıtılmasını hedefliyordu. Aylardır yatırımcılar zarar tazmin planının hayata geçirilmesini bekledi. Ancak biraz önce yapılan duyuru tam bir hayal kırıklığına neden oldu.

Terra (LUNA) Haberleri

LFG bugün yaptığı paylaşımda Luna Foundation Guard’ın varlıklarıyla zararın tazmini çalışmasının dava tehdidi nedeniyle dondurulduğunu söyledi. LFG duyurusunda şunlar yazıyordu;

“Amacımız, LFG’nin kalan varlıklarını, önce en küçük sahipler olmak üzere, zarar gören yatırımcılara dağıtmaktır. Ne yazık ki, devam eden davalar nedeniyle, dağıtım şu anda mümkün değil. Bu meseleler sürerken, çözüm için herhangi bir zaman çizelgesi açıklayamıyoruz”.

LFG’nin kendi bildirdiği rakamlara göre, vakfın rezervi şu anda 100 milyon dolar civarında. Bu rakam, Terra’nın çöküşüyle yok olan tahmini 60 milyar dolarlık değerin yanında devede kulak kalsa da “küçük” yatırımcıların en azından zararını bir miktar hafifletebilirdi.

Terra Topluluğu Tepki Gösteriyor

On milyarlarca dolar kaybeden Terra topluluğu ise alınan karara tepki gösteriyor. Terra yönetimindeki birçok sorunu ifşa eden ve açılan davalara delil temin eden FatMan ise şunları söyledi;

“Dağıtım neden mümkün değil? Gerçekçi olun ve kanıt gösterin. Hayır, devam eden dava geçerli bir cevap değil. İnsanları dolandırdınız ve geri ödeme yapmayı taahhüt ettiniz. Sözünü yerine getir. Size göre, hiçbir TFL veya LFG fonu dondurulmamıştır”.

LFG elde kalan 100 milyon doları UST yatırımcıları içindeki sermayesi küçük mağdurlara dağıtacaktı. Aslında LFG rezervleri 100 milyon doların çok daha üzerindeydi. Hatta 1,5 milyar proje iflas etmeden önce çoktan geçti. Fakat UST ile LUNA arasındaki ekonomik ilişki yanlış kurgulandığı için 1 doların altına düşen UST’nin kurtarılması amacıyla bu paralar adeta yakıldı. Elbette başarıya ulaşamadılar ve süreci istismar eden birkaç büyük şirket/fon bunları cebine attı. Mayıs ayındaki iddialara göre birkaç büyük kripto fonu, Terra kodundaki tasarım hatasını fark etti ve kasıtlı olarak UST’yi aşırı satışlarla 1 doların altına çekti. Ardından sistemi istismar ederek ciddi miktarda kazanç elde etti.

İstismar nasıl oldu? Kısaca hatırlayalım. 1 UST’nin 1 dolara eşit olması gerekiyordu. Elinizde 1 UST varsa sistem size 1 dolar değerinde LUNA tokeni veriyordu.

Örnek: 1 UST’niz var ve LUNA fiyatı 1 dolar. Sistem size 1 UST karşılığında 0,1 LUNA verir.

Ancak 1 UST, 1 doların altına düştüğünde bir ölüm sarmalı oluşuyor. Siz 0,5 dolar karşılığında 1 UST alıyorsunuz ve bunu sisteme verdiğinizde, güncel kurdan 1 dolar değerinde LUNA tokeni veriliyor. Bunu borsada satıp aynı işlemi tekrar ettiğinizde her işlemde %50 kazanç elde ediyorsunuz. Sistem aynı anda UST’nin 1 dolara sabitliğini koruyabilmek için daha fazla LUNA oluşturuyor. Ta ki LUNA arzı 7 trilyona dayanana kadar. Bugün LUNC olarak bilinen 7 trilyone yakın arza sahip token aslında iflas eden LUNA’nın enkazıdır.