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Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri kullanıcıları için P2P pazarının lansmanını yaptı. Giderek daha fazla ana akım şirketin kriptoya adapte olduğu bir zamanda, popüler mesajlaşma uygulamaları müjdeyi verdi. Kullanıcılar artık diğer kullanıcılarla kripto para işlemleri yapabilecek. Takaslardaki işlem garantörü ise bizzat platform olacak.

Telegram Kripto Para Müjdesi

Telegram kripto para transferi ve değişimi özelliğini kullanıma sundu. Telegram, kullanıcıları için bir eşler arası kripto para birimi değişim hizmeti başlatıldı. Hizmet, Telegram‘ın kurucuları tarafından kurulan bir grup olan The Open Network (TON) Foundation tarafından geliştirildi. Vakıf, TON’un gelişimini destekleyen bir açık kaynak geliştiriciler topluluğudur.

Kullanıcıların popüler mesajlaşma uygulaması üzerinde kripto para yatırımı yapabilir olması önemlidir. Son verilere göre Telegram’ın günlük aktif kullanıcı sayısı 40 milyonun üzerindedir. Kripto para piyasalarının henüz 1 milyar eşiğini aşamadığını düşünürsek bu rakam oldukça önemli. Daha fazla kullanıcı çok daha basit biçimde kripto paralara kolayca erişebiliyor olacak.

Telegram Kripto Para Borsası

Yeni Telegram kripto değişim hizmeti, şimdiye kadar sunduğu cüzdan özelliğinin bir uzantısı. Geliştiricilerden yapılan resmi bir duyuruya göre, yeni Telegram kripto borsası sayesinde kullanıcılar kripto para alıp satabilecek. İşlemler doğrudan Telegram uygulamasında yapılabilir. Vakıf, kripto varlıklarının satışı için %0,9’luk bir komisyon oranı belirledi. Alıcı tarafından ise herhangi bir komisyon kesintisi yapılmayacak.

Peki hangi itibari para birimleri desteklenecek? Şimdilik ABD doları, Euro, Rus rublesi, Ukrayna Grivnası, Belarus rublesi ve Kazakistan Tengesi ile işlem yapılıyor. Kullanıcılar, başka bir kullanıcı tarafından yayınlanan bir ilanı seçerek kolayca işlemini tamamlayabilir.

Kripto paralar özellikle Rusya savaşının ardından varlık transferi noktasındaki güçlü yönünü bir kez daha ön plana çıkardır. Savaştan kaçan Ukraynalılar ve Rus oligarklar kripto paraları aktif olarak kullandı. Ayrıca Ukrayna hükümeti kripto paralarla ciddi miktarda yardım toplamayı başardı. Dünyanın neresinde olursanız olun hiçbir şubeye ihtiyaç duymadan paranızı kripto cinsinden kolayca taşıyabilirsiniz. Üstelik cüzdanınızın özel anahtarını ezberleyerek cepleriniz boş biçimde sınır kapılarından geçer yağma, saldırı risklerinden de kurtulursunuz.