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Sıcak Gelişme: Real Madrid Ve Barcelona’dan Ortak Metaverse Hamlesi!

Dünya devi iki futbol kulübü olan Real Madrid ve Barcelona metaverse ekosistemi için ortaklık yapıyor. İşte ticari marka ortaklığının ayrıntıları!
19:15
11 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022 yılının ikinci çeyreğinde metaverse deflasyonu ve non-fungible tokenların (NFT) ticaret hacminin azalmasına ilişkin haberlere rağmen dünya çapındaki kuruluşlar, markalar ve ünlüler hala ilgili ticari markalara başvurmak için akın ediyor.

Devlerin Metaverse Ortalığı

Metaverse ticari marka avukatı Mike Kondoudis Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda dünya devi futbol kulüpleri olan FC Barcelona ve Real Madrid CF’nin kripto para ve metaverse için ortak bir ticari marka başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Ayrıca spor kulüpleri için bir diğer gelişme ise sanal gerçeklik oyunları, indirilemeyen sanal giysiler, ayakkabı ve şapkalar, indirilebilir blockchain işlem yönetimi yazılımı, e-cüzdan yazılımı ve daha fazlasını kapsayan ticari markaları 5 Ağustos tarihinde açmıştı.

Bununla birlikte iki futbol devi, metaverse dünyasına adım atmada rakiplerinin oldukça gerisinde. Temmuz ayının başlarında İngiliz futbol kulübü Crystal Palace, arması için NFT’leri, kripto para birimlerini, kripto para borsalarını, sanal kıyafetleri, spor kıyafetlerini ve daha fazlasını kapsayan bir ticari marka başvurusunda bulundu. Ek olarak Fransız futbol kulübü Paris Saint-Germain, Mart ayı sonlarında NFT destekli multimedya, sanal giyim, spor giyim ve elektronik ile kripto para cüzdanları ve kripto para işlem yönetimi için başvurarak NFT ekosistemine önemli bir adım attı.

Futbolcuların NFT İlgisi

NFT’ler, kripto para birimleri, sanal giysiler ve ayakkabılar ile sanal etkinlikler için Nisan ayında üç ticari marka başvurusunda bulunan David Beckham da dahil olmak üzere futbolcuların kendileri de NFT alanına giriş yapıyor. Geçtiğimiz Haziran ayı başlarında, İngiliz Premier Ligi (EPL) bir bütün olarak Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisine (USPTO) iki ticari marka için başvuruda bulundu. Bunun üzerine ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, platformda birkaç NFT ürünü oluşturmak için kripto para borsası Binance ile özel bir NFT ortaklığı imzaladı.

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