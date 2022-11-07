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Sıcak Gelişme! Popüler Altcoin’e Büyük Müjde! Ünlü Platformdan Kasım Tahmini Geldi!

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, önde gelen altcoin yeni ortaklıklara ve projelere imza atmaya devam ediyor. 
16:09
7 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, önde gelen altcoin yeni ortaklıklara ve projelere imza atmaya devam ediyor.

Ledger-Solona Mobile Ortaklığı!

Ledger, Solana Mobile kullanıcıları için kullanımı kolay ve güvenli bir Web3 deneyimi oluşturmak için Solana Mobile ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Solana Mobile, daha önce dünya çapında belirli ülkelerde ”Saga” telefonları için ön siparişleri kabul etmeye başladığını açıklamıştı.  Solana Mobile, kullanıcıları Solana mobil mağazasında Saga telefonlarını ön sipariş vermeye davet etmişti. Solana Mobile, Solana Mobile Stack ve Saga telefonunu geliştiren mobil teknoloji şirketidir. Solana Labs’ın bir yan kuruluşu olan firma, Solana protokolünün geliştirilmesine katkıda bulunuyor.

Telefon Solana blok zinciri ile entegredir ve web3’te işlem yapmayı, NFT’ler ve kripto paralar gibi dijital varlıkları yönetmeyi kolay ve güvenli hale getiriyor. İlk lansman duyurusunda, Saga telefonunu ön sipariş veren müşterilerin,  NFT koleksiyonu  Saga Pass almaya hak kazandıkları açıklandı. Saga, web3 özellikli donanımın geleceğini benimsemeye hevesli bireyler, geliştiriciler ve topluluk üyeleri için Solana’nın mobil deneyimidir. Telefonun ön siparişleri için 100 dolar depozito gerekiyor. Saga telefonunun fiyatı yaklaşık 1.000 dolar.

CoinMarketCap: Kasım’da Bu Seviyeler Mümkün!

Kripto para piyasasının çoğu ayakta kalmak için mücadele ederken, Solana (SOL) da bir istisna değil. Bununla birlikte, önde gelen bir kripto para topluluğu, SOL’un gelecekteki fiyatı konusunda iyimser. CoinMarketCap topluluğu Solana’nın 30 Kasım’da 34.29 dolardan işlem göreceğini öngörüyor. Ankette şu ana kadar 1.416 kişi oy kullandı Solana, an itibariyle 31.69 dolardan işlem görüyor. Bu, yaklaşık yüzde 9’luk bir artış anlamına geliyor. Topluluk ayrıca, SOL’un 31 Aralık’a kadar 35.76 dolardan  işlem göreceğini öngörüyor. Bu, yüzde 3’lük bir artış anlamına geliyor.

Geniş çapta takip edilen üç stratejist, önde gelen Ethereum (ETH) rakibi Solana‘nın (SOL) büyük oranda değer kazanacağını iddia ediyor. Kıdemli analist Cantering Clark, 149.500 Twitter takipçisine Solana’nın 40 dolara ulaşmasının mümkün olduğuna dikkat çekiyor. Diğer bir kripto stratejisti Inmortal da Solana konusunda iyimser. Uzman 180.000 Twitter takipçisine, SOL’un muhtemelen 50 dolar hedefine ulaşmaya hazır olduğunu öne süren bir grafik paylaştı.  Uzmanlara göre, kripto paraların eski parlak günlerine dönmesi için Fed’in para politikasından geri adım atması gerekiyor.

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