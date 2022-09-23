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The Washington Post’un haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı‘nın (Pentagon) inovasyon ofisi kripto paraların yükselişiyle birlikte ulusal güvenliğe ve kolluk kuvvetlerine yönelik tehditlerini değerlendirmek için kapsamlı bir inceleme başlattı.

Pentagon, Inca Digital ile Anlaştı

İnterneti destekleyen en eski teknolojiyi geliştiren ve DARPA olarak bilinen İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı, yıl boyunca sürecek projeyi yürütmek için kripto istihbarat şirketi Inca Digital ile anlaştı. Şirket, yetkililerin kripto varlıkların yasa dışı kullanımını engellemesine yardımcı olmak için Pentagon’a kripto para piyasalarının iç işleyişine ilişkin ayrıntılı bilgi sağlayan araçlar geliştirecek.

Ajans programının yöneticisi Mark Flood, The Washington Post’a verdiği röportajda, “Yürütülmekte olan program, kripto para sektörünü bir miktar ayrıntılı olarak haritalamayı amaçlıyor.” dedi. Ajans, yasadışı finansla mücadelenin ötesinde, verileri ayrıntılı bilgi toplamanın daha zor olduğu geleneksel finans piyasalarını şekillendiren dinamiklere ilişkin dahili veriler için kullanmayı amaçlıyor. Flood, Kuzey Kore hükümetine bağlı bilgisayar hacker’larının, rejimin silah programı için milyarlarca dolarlık dijital soygun gerçekleştirdiğini kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığı geçen ay, Kuzey Koreli hacker’larının ve diğer hacker gruplarının çalınan kripto paraları aklamasına yardımcı bir hizmet olan Tornado Cash’i hedef alarak yazılım kodunu yaptırım listesine almıştı. Bakanlık departmanı, bu hafta kripto paranın ulusal güvenliği ve yasadışı finans riskleri hakkında kamu girdisi talebinde bulundu. Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı bu ay kripto paralarla ilgili soruşturma ve kovuşturmaları koordine etmek için 150 savcıdan oluşan ulusal bir ağ başlattığını duyurdu. Eski bir ABD Hazinesi yetkilisi olan Flood, finans sektörünün ileriye dönük modern savaşın bir parçası olabileceğini ve ABD finans sektörünü ve ABD’nin müttefiklerinin finans sektörünü güçlendirmek ve korumak için yapabilecekleri her şeyin faydalı olduğunu kabul etmelerinin gerekliliğinin altını çizdi.

Kripto Paraları Kullanan Suç Örgütleri ile Mücadele

Inca Digital ile yapılan anlaşma, ABD‘deki federal kurumların kötü niyetli aktörlerin, teröristlerin ve operasyonlarının finanse edilmesi ve kripto paraları kullanan diğer suç örgütleri ile mücadelenin son kanıtı.

Inca Digital CEO’su Adam Zarazinski, firmasının DARPA için çalışmalarının oldukça geniş kapsamlı olacağını belirtti. Zarazinski, diğer hedeflerin yanı sıra projenin ABD yönetiminin paranın Blockchain sistemlerine veya dağıtık bir bilgisayar ağında tutulan halka açık defterlere nasıl girip çıktığını anlamasına yardımcı olacağını ekledi. Ayrıca, gerçek kripto para ticaretini bot güdümlü faaliyetlerden ayırt etmeyi ve kripto paralar kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılıkların ortaya çıkarılmasının amaçlandığını söyledi.

Interpol için suç istihbaratında da çalışan bir hava kuvvetleri gazisi Zarazinski, “Şu anda kripto para dolandırıcılığı konusu büyük endişeye kaynağı. Ponzi şemalarının organizatörlerinin sıklıkla iyi organize oldukları görülüyor.” derken, ponzi şemalarının ulusötesi suç şebekeleri olduğunu, genellikle ya düşman ülkeler tarafından açıkça desteklendiklerini ya da bu operasyonları yapmak için kısmen onay verildiğini ve Amerikalılardan ve Avrupalılardan milyarlarca dolar çalındığını ekledi.