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Sıcak Gelişme: Kripto Paraları Kurtarmak İçin Binance CEO’su Harekete Geçti!

Bu fonun desteğini alan kripto paraların hızla yükseldiğini görebiliriz. Şimdilik ortaya çıkan bazı detayları ele alıyoruz.
17:58
22 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Daha önce Binance Kurucusu CZ kripto para endüstrisindeki iyi oyuncuları kurtarmak için bir fondan bahsetmişti. Yakın zamanda yaptığı açıklamada ise bu iş için 1 milyar dolar ayırdıkları iddialarını reddetmedi. Birkaç projenin kendilerine başvurduğunu doğrulayan CZ daha fazla projeyi desteklemek için yatırımcı arıyor.

Binance Endüstriyi Kurtarma Fonu

Binance CEO’su Changpeng Zhao, FTX çöküşünün ardından bahsettiği endüstri kurtarma fonuna destek aramak için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. Abu Dabi’de yatırımcılarla bir araya gelen Zhao geçen hafta yaptığı açıklamada fonun likidite sorunu yaşayan güçlü firmalara yardımcı olacağını söyledi. Bloomberg News’in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Binance CEO’su Changpeng Zhao Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoon Bin Zayed’e bağlı kuruluşlar da dahil olmak üzere potansiyel destekçilerle bir araya geldi.

Fonun boyutu ve hangi projeleri kapsadığıyla ilgili henüz netleşen bir şey yok. Kaynaklar fonun kurulmasının birkaç hafta alabileceğini söyledi. Bir Binance sözcüsü Bloomberg’e yaptığı açıklamada, toplantıların küresel düzenleyici konulara ve Orta Doğulu düzenleyicilerin “daha agresif saklama kanıtı gerekliliklerini keşfederek dünyaya nasıl öncülük edebileceğine” odaklandığını söyledi.

Kripto Paralar Hareketlendi

Genesis’in iflas etmek üzere olduğuna dair iddiaların ortasında Bitcoin fiyatı 15.500 doların altına düşmüştü. Şimdi ise Binance ve Justin Sun haberleri fiyatı yeniden 16.100 doların üzerine taşıdı. Kısa vadede 16.200 dolar üzerinde kapanışlar görmeden heyecanlanmamak en iyisi olabilir. Peki CZ bahsettiği fonu hayata geçirdiğinde ne olacak? Birçok kripto para şirketi FTX ile yakın ilişkileri nedeniyle zor durumda. Bazı projeler gerekli nakitleri olmadığı için yakında personel sayılarını azaltacağını açıkladı. NEAR, SOL, SRM ve daha birçok altcoin ise FTX’in çöküşü nedeniyle zor günler yaşıyor.

FTX’in direkt veya dolaylı etkilerinden zarar gören “temiz ve başarı potansiyeli” yüksek projelerin bu fon ile desteklenmesi bazı altcoinler özelinde ciddi yükselişler görmemize neden olabilir. CZ bugüne kadar desteklenecek projelere dair önemli bir detay vermedi. Sadece birkaç küçük projenin kendileriyle iletişime geçtiğini ve görüşmeleri sürdürdüklerini açıkladı.

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