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Sıcak Gelişme! Fed 2023 Açıklamaları! Kripto Dibe Yalnız Gitmiyor!

Kripto para piyasaları yalnız değil, peki para nereye akıyor? Fed 2023'e dair bugün ne açıklamalar yaptı.
17:15
16 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları kendi içindeki sorunlara ek olarak makro-ekonomik taraftaki gelişmelerden dolayı yönünü aşağı çevirdi. Fed’in son açıklamaları BIST dışında hemen hemen her şeyin fiyatının düşmesine neden oldu. Biraz önce Fed üyesi önemli açıklamalarda bulundu ve 2023’e dair tahminlerini paylaştı. Kripto paraları da yakından ilgilendiren açıklamaları inceleyelim.

Fed 2023 Açıklamaları

Çarşamba günü Fed Başkanı Powell önemli açıklamalar yaptı ve risk piyasalarını bu açıklamalar baskılamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gelen iyi verilerle toparlanan hisse senedi piyasaları bu hafta düşüyor. Kripto paralarsa kendi içindeki problemlerden dolayı iyi verileri fiyatlayamıyor olumsuz açıklamalarda ise daha da fazla düşüyor. Fed üyesi Williams yazı hazırlandığı sırada önümüzdeki yıla dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

“Bazı piyasa katılımcıları enflasyon konusunda daha iyimser. Reel faiz oranları yükselmeli ve kısıtlayıcı kalmalı. 1970’leri anımsatan bir ücret-fiyat sarmalına dair herhangi bir işaret görmüyorum. Ekonomi önümüzdeki yıl ılımlı bir şekilde büyüyecek. ABD resesyonda değil, resesyona girdiğini de görmüyorum. Temel hizmet alanlarında enflasyon hala yüksek. Fed’in FOMC’nin nihai faiz oranı tahmininden daha fazla artırım yapması mümkün. Ekonomide talebin arzı aştığına dair açık işaretler var. Enflasyonun düşmesine yardımcı olan daha fazla faktör görüyorum. Küresel olarak tedarik zincirleri iyileşiyor. Fed faiz oranları açısından daha iyi bir yere yaklaşıyor. Faizin %6’nın üzerine çıkmasına gerek görmüyorum.”

Önümüzdeki yıl faiz indirimi olmayacağı görüşünü destekleyen bu açıklama, resesyon sebebiyle bir geri adım atılmayacağının da sinyali oldu. Fed yetkilileri birçok finans şirketinin ve BoE gibi merkez bankalarının aksine önümüzdeki yıl küresel bir resesyon beklemiyor. Bu durum 2023 yılında da riskli varlıkların devam eden sıkı para politikası nedeniyle baskı görmeye devam edeceğini gösteriyor.

Kripto Düşüşte Yalnız Değil

Uzun süredir kripto paraları aşırı volatiliteden dolayı eleştiren ekonomistlerin biraz da hisse senetlerine göz atması gerekiyor. Teknoloji hisseleri önemli ölçüde eridi. Sadece ABD’de anlı şanlı teknoloji şirketleri 200 bine yakın işten çıkarma duyurdu. Amazon, Apple, Google, Meta hatta Brent Petrol hemen hemen her şey düşüyor. Altın bir miktar toparlanmış olsa da yatırımcıların çoğu önümüzdeki dönemin risklerini göz önüne alarak tahvil ve bonolara yöneliyor. ABD 10 yıllık tahvilleri %2 artış yaşadı, Almanya ve İngiltere ise %4’ü aşan artışlar gördü.

Her şeyin fiyatı düşüyorsa sermayeyi korumak için düşük kazançlara tamah etmeniz gerekir. Büyük yatırımcıların yaptığı şey de tam olarak bu, hisse senedi, kripto gibi alanlardan çekilen paralar tahvillere akıyor. Yatırımcıların önümüzdeki yıl devam etmesi beklenen risk piyasaları kışına karşı hazırlıklı olması gerekir. Eğer resesyon sebebiyle Fed’in geri adım attığını göremezsek kayıpların daha da derinleştiğine şahit olacağız.

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