Ethereum yeni bir düşman kazandı ve ağır suçlamalar var. Platformdan delist edilecek.

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2015 yılında kurulan kripto para platformu bugün şok edici bir duyuru yayınladı. Ethereum desteği sonlandırılacak. Kripto para yatırımcıları merkezi borsaların emir defteri ve DeFi platformu üzerinden alım/satım yapmaya alışık. Ancak delist kararını açıklayan Paxful daha farklı bir ortam sunuyor. Şimdi gelin burası tam olarak nasıl bir kripto platformu ve Ethereum’u neden delist ediyorlar inceleyelim.

Ethereum Delist

Paxful, merkezileşme ve milyarları çalan dolandırıcılara imkan tanıdığı sebeplerinden dolayı Paxful platformunun Ethereum desteğini sonlandıracağını açıkladı. Paxful yarın kripto pazarından kaldırıyor ve Ethereum’u milyarlarca dolarlık dolandırıcılıkla direkt olarak ilişkilendiriyor. CEO Ray Youssef kullanıcılara gönderdiği bir e-postada “Gelir güzeldir, ancak dürüstlük her şeyden önce gelir” dedi. Bu yılın başlarında CEO Youssef Ethereum’un PoS konsensüs mekanizmasına geçmesi halinde “esasen fiat’ın dijital bir formu” haline geleceğini söylemişti.

“Ethereum küçük bir grup insan tarafından kontrol ediliyor ve bir gün onu kullanmak için izin almanız gerekecek. ETH’nin ortaya çıkardığı tokenlar, insanları milyarlarca dolar kayba uğrattı”.

Ethereum’un platformdan çıkarılması halinde 2 stablecoin hariç sadece Bitcoin üzerinden işlem yapılabilecek. SEC başkanı Gensler de bu yıl Merge sürecinde Ethereum’un bir menkul kıymete dönüşmüş olabileceğini ima etmişti.

PAXFUL Nedir

Ray Youssef ve Artur Schaback tarafından 2015 yılında kurulan P2P kripto para alım satım platformu oldukça popüler. Binance borsasının da benzer bir ürünü var OTC masası üzerinden diğer kripto para yatırımcılarının sattığı kriptoları banka hesabına havale gibi yöntemlerle satın alabiliyorsunuz. Paxful ise banka hesabına ihtiyaç duymadan 300’den farklı ödeme yöntemiyle kripto para almanızı veya kripto para göndermenizi sağlıyor.

Platformda sadece Bitcoin, Tether, Ethereum ve USDC ile bu işlemi yapabiliyorsunuz. Bunu eskiden forumlarda ilan açıp kripto para satan kullanıcıların yaptığı şeye benzetebiliriz. Borsa aracı olmadan kullanıcılar birbirlerine farklı ödeme yöntemleriyle kripto para gönderiyor. Aşağıdaki görsel sistemin nasıl çalıştığını anlamanız için yeterli olacaktır.