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Popüler altcoin Chainlink (LINK) resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan son açıklama ile harekete geçti. Son 24 saat içerisinde yaklaşık yüzde 14 fiyat artışı yaşayan LINK’de artış sürecek mi?

Chainlik’te Yenilik!

Chainlink’in Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada kripto para projesi, gerçek dünya varlıklarını token’laştıracağını bildirdi. Yenilik sonrasında LINK fiyatı son 24 saat içerisinde en düşük seviyesi olan 7.495 dolar seviyesinden yaklaşık olarak yüzde 14 oranında bir artışla 8.256 dolar seviyesine ulaştı. Kripto para birimi kazanımlarının bir kısmını kaybetse de yükseliş ivmesi devam ediyor.

Bununla birlikte Chainlink’in duyurduğu yeni özelliğe göz atacak olursak gerçek dünyada’ ki para birimlerini, emtiaları ve menkul kıymetleri kripto para birimi ekosistemine entegre edeceğini ve token’laştıracaklarını belirtti. Kripto para şirketi açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Para birimleri, emtialar ve menkul kıymetler gibi gerçek dünya varlıklarının (RWA) token’laştırılması DeFi için multi-trilyon dolarlık bir fırsat sunuyor. Değişim şimdi gerçekleşiyor. RWA’ların DeFi’yi küresel olarak nasıl ölçeklendirebileceğine dair tezimiz hazır.

LINK Güncellemesinin Avantajları!

Chainlink ayrıca hazırladığı proje ile yatırımcılara bir dizi avantaj sağlayacağını belirterek birkaç önemli hususları sıraladı. Kripto para projesi açıklamalarında şeffaflık ve verimlilik avantajlarını ön planda tutarak şunları vurguladı:

Gerçek dünya varlıklarının token’laştırılması ve DeFi’de kullanılması, statükoya göre birçoğu halka açık blok zincirleri ve DeFi’yi değerli kılan özelliklerden kaynaklanan bir dizi avantaj sağlar. Bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir; Artan verimlilik, düşük maliyet, artan şeffaflık, likit piyasalar ve inovasyon.

Öte yandan yatırımcıların açıklanan avantajlardan yararlanabilmesi adına token’laştırma işleminin iki seçenek şeklinde uygulanabileceğini belirterek konu hakkında şu ifadelere yer verdi: