Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, bugün girişim kolu Binance Labs’in önde gelen altcoin projelerinden birine yatırım yaptığını açıkladı.

Binance Labs, PancakeSwap’a (CAKE) Yatırım Yaptı

Binance, PancakeSwap’ın yönetişim ve hizmet tokeni CAKE’ye stratejik bir yatırım yaptığını söyledi. Binance Labs, teknoloji geliştirme, pazarlama, topluluk desteği ve Web3 çözümleri sağlayarak bir sonraki küresel çaptaki Blockchain teknolojisinin benimsenmesine öncülük etmeyi hedefliyor. Binance Labs’in yatırımının bir sonucu olarak, CAKE fiyatı birkaç saat içinde yaklaşık %10 arttı. PancakeSwap (CAKE) an itibariyle 4.78 dolardan işlem görüyor. Ayrıca, işlem hacmi son 24 saatte %95 oranında arttı.

Binance, web sitesinde 6 Haziran’da yaptığı resmi duyuruda, girişim kolu Binance Labs’in CAKE’e stratejik bir yatırım yaptığını açıkladı. Ancak şirket, CAKE’ye yatırdığı tutarı açıklamadı. BNB ekosistemi üzerine kurulu ve merkeziziyetsiz bir borsa olan PancakeSwap, günlük 400.000’den fazla aktif kullanıcıyla BNB zincirindeki en büyük dApp haline geldi. Kullanıcıların otomatikleştirilmiş bir piyasa yapıcı (AMM) modeli aracılığıyla BEP-20 tokenlerini alıp–satmalarına ve stake etmelerine olanak tanır. Ayrıca PancakeSwap, BNB tarafından desteklenen merkeziyetiz bir NFT pazarına sahip. Binance Labs sözcüsü şunları söyledi:

PancakeSwap, BNB ekosisteminin geliştirilmesine ve toplu olarak benimsenmesine öncülük ediyor. PancakeSwap’ın en yaygın kullanılan dApp ve BNB zincirinde en yüksek TVL’ye sahip DeFi projesi olduğu göz önüne alındığında, projeye güçlü bir destek sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz.

BNB Ekosistemi, Büyümeye Devam Ediyor

2020’deki lansmanından bu yana, BNB zinciri ekosistemi büyük ölçüde büyüdü. 3 milyardan fazla işlem gerçekleştirdi. Ayrıca, DeFi, metaverse, blockchain oyunları, NFT gibi 1.300’den fazla aktif dApp’a sahip. Binance’in küresel olarak genişleme ve kripto para benimseme konusunda çalışmaları bu yıl hız kazandı.

Binance ve Binance Labs ayrıca blockchain ve kripto şirketlerine yardım etmeyi de taahhüt etti. 6 Haziran’da Binance CEO’su “CZ”, Malezya’da kripto para kullanımını artırmak için Malezyalı kripto para borsası MX Global ile bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Ayrıca Binance ve Vietnam Blockchain Derneği bugün resmi olarak stratejik bir işbirliğine girdi. Son dnemde borsalar, özellikle Asya ve Orta Doğu pazarına yöneldi.