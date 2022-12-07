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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası FTX çöküşü sonrasında artık daha da büyük. Ve ABD pazarındaki payını artırmak için önemli bir adım atıyor. Hali hazırda ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase ve Binance buradaki müşteri potansiyelini görüyor. FTX’in çöküşüyle FTX US müşterileri, en azından kripto paralara küsmeyenler alternatif borsalara yöneliyor.

Binance İşlem Ücreti Kalkıyor

Binance ABD bugün yaptığı açıklamaya göre, Ether (ETH) için işlem ücretlerinden kurtuluyor ve Bitcoin’in ardından ETH için de işlem ücreti talep etmiyor. Ücretsiz alım satım ETH/USD, ETH/USDT, ETH/USDC ve ETH/BUSD paritelerinde geçerli olacak. Borsa ayrıca, işlem ücretlerini BNB tokenleri ile ödeyen müşterilere ek işlem ücreti indirimleri de sunacak. Haziran ayında borsa, daha fazla kullanıcı çekmek amacıyla Bitcoin işlem ücretlerini ortadan kaldıran ilk ABD kripto borsası oldu.

Binance US CEO’su Brian Shroder şunları söyledi;

“Önce BTC ve şimdi de ETH üzerindeki ücretleri kaldırarak, tüketicilerin diğer platformlarda ödediği yüksek ücretler konusunda farkındalık yaratıyor ve daha büyük ekosisteme olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı oluyoruz”.

Ethereum Yükselir Mi?

Son hamle ilk bakışta ETH satın almak isteyen yatırımcıların daha az maliyetle hedefine ulaşabileceğini gösteriyor. Ancak Bitcoin işlem ücretleri kaldırıldıktan sonra yaşadığımız bir tecrübe var. Buna göre ETH fiyatı son gelişmeyle ciddi bir yükseliş yaşamayacak ancak işlem hacmi önemli ölçüde artacak. Kısa vadeli alım satımlardan kazanç elde etmek isteyen yatırımcılara ciddi bir fırsat doğdu. Binance US yatırımcıları günde onlarca kez ETH alım satarak 10-20 dolarlık fiyat hareketlerinden sermayelerine göre kazanç elde edebilecek. Örneğin 1200 dolardan alınan ETH 1210 dolardan satıldığında trader işlem ücreti ödemeyeceği için 10 dolar kazanç elde etmiş olacak. Elbette 10 dolarlık kazanç için yatırımcının en az 1200 doları olması gerekiyor.

İşlem ücretlerindeki artış volatiliteden kazanç elde etmeyi uman yeni yatırımcıları Binance borsasına çekebilir. Aylık olarak binlerce dolar işlem ücreti ödeyen traderlar için Binance ABD’nin sunduğu şey önemli bir avantajdır. Binance global kullanıcıları benzer avantaja Bitcoin paritelerinde zaten sahipti.