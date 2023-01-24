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  •   Sıcak Gelişme! Binance CEO’sundan Büyük Müjde! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Kritik Gelişme!

Sıcak Gelişme! Binance CEO’sundan Büyük Müjde! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Kritik Gelişme!

Kripto para piyasası ayı döngüsünden çıkmaya çalışırken, Binance CEO'su Changpeng "CZ" Zhao'dan gelen açıklamalar heyecan yarattı. 
13:59
24 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Kripto para piyasası ayı döngüsünden çıkmaya çalışırken, Binance CEO’su Changpeng “CZ” Zhao’dan gelen açıklamalar heyecan yarattı.

Kurtarma Fonu: İlk Anlaşmalar Yapıldı!

FTX krizinin yarattığı domino etkisi sonrasında, Binance CEO’su Changpeng “CZ” Zhao, Binance’in sektörün yeniden ayağa kaldırılmasına yardımcı olabilmek amacıyla endüstri kurtarma fonu kurduğunu açıklamıştı. CZ’in açıklaması, Binance Pool’un bitcoin madencilerine yönelik borç verme şeklinde 500 milyon dolar taahhüt ettiğini açıklamasının bir ay sonrasında gelmişti. CZ’nin bu hamlesi felaketi yaşayan sektör için umut olmuştu.  Binance CEO’su Changpeng Zhao, FTX krizinin ardından bahsettiği endüstri kurtarma fonuna destek aramak için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmişti. Abu Dabi’de yatırımcılarla bir araya gelen Zhao yaptığı açıklamada fonun likidite sorunu yaşayan güçlü firmalara yardımcı olacağını vurgulamıştı.

Binance CEO’su, Twitter’da gerçekleşen AMA’da Binance’ın  kurtarma donu ile ilgili 4-5 anlaşmanın yapıldığını açıkladı. Sektör Terra, FTX ve Genesis gibi krizlerle mücadele ederken, fonun kritik bir dönem geçiren şirketlerin ayakta kalmasına yardımcı olabileceği umut ediliyor. Sektörde yaşanan iflaslar Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerin sert düşüşler yaşamasına neden oluyor.

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