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Sıcak Gelişme: Binance 16 Delist Duyurdu! Sert Düşüşler Gelebilir!

Dünyanın en büyük borsası birçok altcoin için parite delist kararı aldı.
10:19
25 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası Binance bugün önemli bir duyuru yayınladı. Buna göre 16 parite işlemden kaldıracak. Bazı altcoinler daha az likidite sebebiyle sert düşüşler yaşayabilir. Peki Binance tarafından üzeri çizilen pariteler hangileri oldu? Yatırımcıları neler bekliyor? İşte detaylar.

Binance Delist Duyurusu

Binance borsası tarafından bugün yapılan duyuruya göre aşağıdaki 16 parite borsadan kaldırılacak. Daha az pariteye sahip olacak bu altcoinlerin sert kayıplar yaşadığını görebiliriz.

Binance pazartesi günü aşağıdaki işlem çiftlerini kaldıracak.

Spot Çiftler: ARK/BTC, BEAM/BTC, BTCST/BTC, BTCST/USDT, GTO/BTC, GTO/USDT, MITH/BTC, MITH/BNB, PERL/BTC, PNT/BTC, REP/BTC, SRM/BNB, SRM/BTC, SRM/USDT, TRIBE/USDT, XEM/BTC

Şimdi paritesi kaldırılacak altcoinleri tek tek incelediğimizde aşağıdaki gibi bir sonuç çıkıyor.

  • ARK, BEAM, BTCST, GTO, MITH, PERL, SRM ve TRIBE sadece BUSD paritesinde işlem görecek.
  • PNT, REP ve XEM sadece USDT paritesinde açık kalacak.

Binance kendi desteklediği stablecoin BUSD için daha fazla kullanım hedefliyor. Ayı piyasaları nedeniyle zayıflayan hacimler borsaların market maker maliyetini artırıyor. İlgili altcoinlerin paritelerindeki güncelleme, onların ayı piyasalarında daha az ilgi gördüğünü gösterir.

Binance Kurtarma Fonu

Binance CEO’su CZ bugün Twitter hesabından yaptığı duyuruda kurtarma fonuna 1 milyar dolar daha eklediklerini açıkladı. Hali hazırda 7 kripto şirketi fona katkı sağlıyor. Dün yapılan açıklamaya göre Binance geleneksel finans şirketleri dahil herkesin zor durumdaki şirketlere yatırım yapma fırsatını değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Geleceği parlak çok sayıda blockchain projesi FTX çöküşünün direkt veya dolaylı etkileri nedeniyle kapanma noktasına geldi. Boğa piyasalarında bu şirketlere zor dönemde yatırım yapan fonlar ciddi getiriler elde edebilir.

Şimdilik fona 150 proje başvurdu ve bunların değerlendirmesinin birkaç hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Proje isimlerinin açıklanmasıyla birlikte bazı altcoinler özelinde ciddi fiyat hareketleri görülebilir. Binance tarafından bir projeye yatırım yapılması özellikle prestij için önemlidir. Yatırımcıların sonraki gelecek duyuruları takip etmesi kazanç fırsatları için önemli olabilir. Öte yandan bugün Bitcoin fiyatı 16.500 doların altına düştü. Altcoinlerde ise bir miktar gerileme oldu. Kripto para yatırımcılarının bugün odaklandığı en önemli konu Genesis ve DCG’nin olası iflasıdır. Bu gelişme en az FTX çöküşü kadar piyasayı etkileyebilir.

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