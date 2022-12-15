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Sıcak Gelişme! 2 Yeni Kripto Para ETF’si Geliyor!

Kripto para yatırımcıları için iyi bir başlangıç olabilir. En azından Asya pazarı için büyük bir hamle.
17:38
15 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları FTX olayının ardından itibar kaybı yaşarken 2 dev kripto için ETF müjdesi geldi. ABD halen Bitcoin için spot Bitcoin ETF onayını vermedi ve önümüzdeki yıl da onay vermesi beklenmiyor. Ancak Hong Kong önemli bir adım attı. Bugün yapılan duyuruya göre listeleme yarın yapılacak. Peki bu 2 ETF’nin özelliği ne?

Kripto Para ETF

Bir basın açıklamasına göre, varlık yöneticisi CSOP, 16 Aralık’ta Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’nda resmi olarak listelenecek yeni Bitcoin ve Ether vadeli borsa yatırım fonlarını (ETF’ler) piyasaya sürüyor. CSOP’a göre bunlar Asya’da listelenen ilk Bitcoin ve Ether vadeli işlem ETF’leri olacak. Çin hükümeti Eylül 2021’de kripto işlemlerini ve madenciliğini resmen yasakladığı için lansman dikkate değer. İki yeni fon, Chicago Mercantile Exchange (CME Group) tarafından listelenen Bitcoin ve Ether vadeli işlemlerine yatırım yapmak ve ilgili fiyatları takip etmek için aktif olarak yönetilecek.

CME Group’un Küresel Hisse Senedi ve FX Ürünleri Başkanı Tim McCourt şu açıklamayı yaptı;

“ME Bitcoin ve Ether vadeli işlemlerine dayalı iki yeni ETF’nin onaylanması, Asya’daki dijital varlık ekosistemi için önemli bir kilometre taşını işaret ediyor”.

CSOP bu yıl Hong Kong’un ilk Metaverse ETF’sini piyasaya sürmüştü. ABD’de ise ilk vadeli Bitcoin ETF onayı geçtiğimiz yıl sonu verilmişti ve Bitcoin fiyatı bu süreçte ATH seviyesini belirledi.

Spot Bitcoin ETF Onayı

Spot ETF için henüz ABD’den veya Hong Kong’dan bir onay gelmedi. Kripto paraların yüksek volatilitesi ve yatırımcı koruma eksikliği nedeniyle SEC bu onayı vermiyor. Hatta en büyük kurumsal Bitcoin yatırım fonu GBTC’nin ihraççısı olan Grayscale bu konuda SEC’i taraflı davranmakla suçlayarak bir mahkeme başlattı. SEC ise yakın zamanda mahkemeye davayı reddetmesi için bir talep gönderdi. En iyi ihtimalle davanın 18 ayda sonuçlanması bekleniyor ve henüz 5 ay geride kaldı. SEC’in dava sürecinde yeni bir ETF onayı vermesi mantıklı görülmediğinden dava kabul edilirse önümüzdeki yıl spot ETF onayı hayal olacak.

Bardağın dolu tarafına bakarsak kriptonun amiral gemilerinin CFTC kontrolüne girmesi bekleniyor. Eğer önümüzdeki yıl beklenen regülasyonlar gelirse spot Bitcoin ETF onayı için engeller ortadan kalkabilir.

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