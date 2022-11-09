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Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler yeni bir krizde ayakta kalmaya çalışırken, SHIB’in rakibi altcoin yeni duyurusu ile heyecan yarattı.

Yakım Oranı: BabyDoge Zirvede! İşte Yeni Duyuru!

Son zamanlarda yatırımcı sayısı ve yeni projeleri ile gündemden düşmeyen Baby Doge Coin (BabyDoge), yeni yakımlar yaparak bu konuda liderliğini sürdürüyor. Bugün bir tweet’te Baby Doge Coin, son 24 saat içinde toplam arzından 12,608,955,771,906 (12,6 trilyon) token yaktığını belirtti. Baby Doge Coin’de yakımlar son haftalarda ivme kazandı. Projenin arkasındaki ekip daha fazla token yakmak için yeni yollar keşfettikçe, günlük olarak yakılan sayısı istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Projenin merkeziyetsiz borsası Baby Doge Swap’ın piyasaya sürülmesinin ardından ekip, BabyDoge‘u satın almak ve yakmak için DEX ücretlerinin bir kısmını kullanacağını duyurdu. Bu kritik duyuru yapıldığından beri, trilyonlarca BabyDoge yakıldı. Burn BabyDoge’a göre, Baby Doge Coin’in toplam arzının %47.442’sini temsil eden toplam 199.257.919.697.287.872 (199.25 katrilyon) token şimdiye kadar yakıldı.

Ekip, BabyDoge için devam eden yakma programına daha da ivme kazandıracağa benziyor. Finbold geçen hafta Baby Doge Coin’in bir yakım portalı başlatmayı planladığını bildirmişti. Baby Doge Coin bunu bir tweet ile duyurdu ve topluluktan yatırımcıları token yakmaya teşvik etmek için kullanabileceği yeni yollar önermesini istedi. SHIB yakımları yakından ilgiyle izlenirken, BabyDoge hem yatıırmcı sayısı gem de yakımlar konusunda SHIB’i geride bıraktı. Geçen ay Baby Doge Coin, en yüksek yakım oranına sahip kripto para projesi oldu. Meme coin, 20n 24 saatte yüzde 10 düşüşle an itibariyle 0.000000001163 dolardan işlem görüyor.

Baby Doge, Büyümeye Devam Ediyor!

Bildirildiği gibi, Baby Doge Swap 6 Ekim 2022’de başlatıldı. Hayat geçtikten bir aydan kısa bir süre sonra, merkeziyetsiz borsa akıllara durgunluk veren başarılar kaydetmeye devam etti. Baby Doge Swap’taki Kilitli Toplam Değer (TVL), DEX’in yayınlanmasından sonraki dört gün içinde 18 milyon doları aştı. Şu anda Baby Doge Swap’ın TVL’si 28 milyon dolar değerinde.

Kullanıcılar son 24 saatte toplam 210 işlem gerçekleştirdi. Yeni token’lar listelendiğinde DEX’teki işlem sayısının hızla artması bekleniyor. Baby Doge Coin, BabyDoge‘u satın almak ve yakmak için DEX’in işlem ücretlerinin bir kısmını kullanacağını söyledi. Uzmanlara göre, proje uzun vadede umut vaat eden ve devasa yatırımcı sayısı ile meme coin’ler arasında yer alıyor.