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  •   SHIB’in Rakibi Meme Coin Meydan Okudu! Katrilyonlar Yanacak! İşte Kritik Tarih!

SHIB’in Rakibi Meme Coin Meydan Okudu! Katrilyonlar Yanacak! İşte Kritik Tarih!

Meme coin savaşları devam ederken, SHIB ve DOGE'un rakipleri de yarışta geri kalmamak için çarpıcı adımlar atmaya devam ediyor. 
14:00
25 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Meme coin savaşları devam ederken, SHIB ve DOGE’un rakipleri de yarışta geri kalmamak için çarpıcı adımlar atmaya devam ediyor.

Baby Doge’de Teklif Geçti: 1 Aralık!

Baby Doge Coin‘in arkasındaki ekip, BabyDoge için aylık yakım teklifinin başarıyla geçtiğini duyurdu. BabyDoge yatırımcılarının da katıldığı teklif için oylama, bir hafta sürdü. Kritik teklif,  %99,01 gibi devasa bir oranla kabul edildi. Baby Doge Coin’in aylık bazda yakımlarını öngören teklif, toplulukta büyük heyecan uyandırdı. BabyDoge sahiplerinin çoğunluğu aylık yakım işlemlerini desteklerken, Baby Doge Coin ilk yakım işlemini 1 Aralık’ta gerçekleştireceğini söyledi. Ekip, bu tarihte 1 milyon dolar değerinde yaklaşık bir katrilyon token yakacak. Ekip, BabyDoge aylık yakımları için kullanılacak kaynağının hazinesindeki token’lardan gelmeyeceğini çünkü varlıkların şu anda yield farming  için kullanıldığını belirtti. Baby Doge, daha önce daha büyük miktarlarda token yakmıştı.  Ekip yaptığı açıklamada, yield farming için token’lara ihtiyacı olduğu için yakımların eskisi kadar büyük olmayacağını beirtti.

Ekibin aylık yakacağı token sayısı, BabyDoge’un alım satım faaliyetlerinden ve Baby Doge Swap’ın alım satım hacminden düşülen %10’luk ücretlerle belirlenecektir. Baby Doge Coin’in arkasındaki ekip, meme coin’in 420 katrilyonluk devasa arzını azaltmak için rekor yakım işlemleri gerçekleştirmesiyle ön plana çıkıyor. Özellikle topluluk, token yakım işlemlerinin BabyDoge’un değerini artıracağına inanıyor. Bugüne kadar toplam 199.4 katrilyon BabyDoge  yakıldı. Ekip yakma işlemlerini hızlandırmanın yollarını ararken, yakında daha fazla token’ın yakılması bekleniyor. Bildirildiği üzere ekip, yatırımcıların BabyDoge’larını yakabilecekleri bir yakım portalı başlatmayı planladığını açıkladı.

Yatırımcı Sayısı, Artıyor!

Kripto para piyasasında sert düzeltme ve satış baskısı sürerken, Bitcoin (BTC) de önemli metriklerde alarm vermeye devam ediyor. Ancak, piyasadaki risk ve belirsizliğe rağmen geçen ay, Baby Doge Coin (BabyDoge) yatırımcılarının sayısı büyük oranda artış kaydetmeyi başardı.

Yakılan BabyDoge  miktarı ve yeni yatırımcıların sayısı hakkında düzenli olarak veri paylaşan projenin Twitter hesabı,  son dönemlerde de meme coin’in yatırımcı sayısının artış kaydettiğini duyurdu. An itibariyle, BabyDoge yatırımcı sayısı, 1.650.000 civarında. Uzmanlara göre, meme coin’lerin yeni zirvelere ulaşabilmesi için makroekonomik şartların değişmesi gerekiyor.

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