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Kripto para piyasasında rekabet yeni bir boyut kazanırken, SHIB’in rakibi meme coin yeni projelerine, yakımlarına ve ortaklıklar kurmaya devam ediyor.

BabyDoge Swap, Hayata Geçti!

Üçüncü en popüler köpek temalı kripto para birimi olan BabyDoge, nihayet Merkeziyetsiz Borsa (DEX) BabyDoge Swap’ı hayata geçirdi. DEX, eşler arası (P2P) kripto para işlemlerini aracıya ihtiyaç duymadan gerçekleştiren merkeziyetsiz kripto para borsası olarak tanımlanabilir. BabyDoge, Beta Merkeziyetsiz Swap uygulamasını 16 Ağustos’ta BSC Testnet’te başlatmıştı. BabyDoge Swap, kullanıcıların herhangi bir kayıt olmaksızın ilgili BSC cüzdanlarını bağlayarak Binance Smart Chain’deki herhangi bir token’ı satın almalarına, satmalarına veya takas etmelerine olanak tanır.

Bu hizmeti kullanmak isteyen yatırımcılar, farklı takas işlemlerini gerçekleştirmek için Baby Doge Swap’ın resmi web sitesini ziyaret edebilirler. Baby Doge Swap, kullanıcıların takas, getiri ve stake dahil olmak üzere farklı işlemleri gerçekleştirmesini sağlamak için Binance Akıllı Zinciri (BSC) üzerine kurulmuş merkeziyetsiz bir borsadır (DEX). Yapılan açıklamaya göre, yatırımcılar, Binance Smart Chain (BSC) üzerindeki herhangi bir kripto parayı saniyeler içinde takas etmek için protokolü kullanabilir.

Baby Doge, Arı Gibi Çalışıyor!

Diğer merkeziyetsiz borsalar gibi, Baby Doge Swap, kullanıcıların müşterinizi tanıyın (KYC) gereksinimlerini kaydetmelerini veya tamamlamalarını gerektirmez. Hizmeti kullanmaya başlamak için kullanıcıların cüzdanlarını bağlamaları ve BabyDoge dahil olmak üzere BSC ile ilgili tüm token’ları takas etmeye başlamaları yeterlidir. Bu arada Baby DogeCoin, merkeziyetsiz borsada %60,000 oranla BUSD ve USDT için BabyDoge yielding ödüllerini de başlattı.

Baby Doge Swap, BabyDoge’un meme coin imajından kurtulmaya çalışma çabalarının bir parçası olarak tanımlanabilir. Baby Doge Coin, geçtiğimiz haftalarda ilk Play-to-Earn (P2E) oyununun piyasaya sürdü. Oyun, Decentraland’ın bir bölümü olan Petaverse’de başlatıldı. Bunun dışında ekip çok miktarda Babydoge yakıyor. Ekip, ilk yıl dönümünde 50 katrilyon token yaktı. Kısa süre önce Brezilyalı Futbol Efsanesi Ronaldinho, Özel NFT‘leri başlatmak için BabyDoge ile Ortaklığını Açıkladı. BabyDoge ayrıca New York’ta köpek barınağı açtı. Piyasadaki risk ve belirsizliğe rağmen geçen ay, Baby Doge Coin (BabyDoge) yatırımcılarının sayısı büyük oranda artış kaydetmeyi başardı