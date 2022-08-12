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SHIB’in Pabucu Dama Atıldı! Akıllı Para Bu Altcoin’e Akıyor! Ralli Zamanı!

Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, önde gelen balinalar ise birikim süreci ile bir sonraki boğa koşusu için hazırlık içerisinde.
12:40
12 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, önde gelen balinalar ise birikim süreci ile bir sonraki boğa koşusu için hazırlık içerisinde.

Lido Staked ETH (stETH), Zirveye Oturdu!

Ethereum (ETH) balinaları  son 24 saat içinde farklı kripto paralara yönelmeye başladı. Önde gelen ETH balinalarından bazılarının Shiba Inu’ya (SHIB) yönelik ilgisini ivme kaybetti. Balinalar bu arada portföylerine bazı yeni tokenler ekleyerek varlıklarını artırdı. WhaleStats tarafından sağlanan verilere göre, Lido Staked ETH (stETH), Shiba Inu’yu tahtından ederek en büyük 100 Ethereum balinası arasında dolar değeri bakımından tutulan en büyük token haline getirdi. Ethereum balinalarının en büyüğü şu anda 321.3 milyon dolardan fazla stETH tutuyor. Bu, toplam varlıklarının yaklaşık %10’unu oluşturuyor. Bu arada, ilk 100 ETH balinası arasında önemli bir yere sahip olan Shiba Inu varlıkları, yeni CCG oyununun lansmanının duyurulmasıyla birlikte büyük bir düşüşle 148.4 milyon dolara geriledi. Bu rakam toplam varlıkların yaklaşık %4,5’ini oluşturuyor. En iyi 500 Ethereum balinası yaklaşık 152 milyon dolar değerinde SHIB tutuyor.

Daha önce Whale Stats, en büyük 100 Ethereum balinasının yaklaşık 510 milyon dolar değerinde SHIB  tuttuğunu bildirdi. En iyi 500 balinası ise yaklaşık 652 milyon dolar değerinde Shiba Inu tutuyor. Bu arada, Ethereum balinalarının stETH birikimi, fiyat artışına yansıyabilir. Lido Staked ETH fiyatı son 24 saat içinde %10’dan fazla arttı. stETH, an itibariyle 1.865 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi %80 artarak 5.19 milyon dolara ulaştı.

Lido DAO (LDO), İlk 10’a Girmeyi Başardı

WhaleStats ayrıca, Lido DAO‘nun (LDO) son 24 saat içinde en büyük 100 Ethereum balinası arasında satın alınan ilk 10 token listesine girdiğini bildirdi. LDO fiyatı son 24 saatte yaklaşık %7 arttı. Lido DAO, an itibariyle 2.75 dolardan  işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi %30 artarak 195.8 milyon dolara ulaştı. Bununla birlikte, Shiba Inu’nun fiyatı da son 24 saatte %3’ün üzerinde arttı.

SHIB, an itibariyle 0.000013 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi %27 artarak 486 milyon dolara  ulaştı. Son zamanlarda bekleneni veremeyen SHIB, devasa yakımlar ile fiyata ivme kazandırmak istiyor. Zirvesinden hala çok uzakta olan meme coin, bir sonraki boğa koşusu için iddialı projelere imza atıyor

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